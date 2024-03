Legendarni talijanski slavuj otac je dvojice zgodnih sinova, dugo ih je skrivao, ali ipak postoje njihove fotografije na kojima su zabilježeni!

Andrea Bocelli u braku s prvom suprugom Enricom Bocelli dobio je dvojicu sinova koje nikad nije voli stavljati pod svjetla reflektora, a evo kako izgledaju i čime se bave.

Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli u braku s prvom suprugom Enricom Bocelli dobio je dvojicu sinova, Mattea i Amosa. O njima se rijetko pisalo, a evo tko su oni i kako izgledaju.

Mlađi brat Matteo ima 26 godina, a vrlo rano počeo je pokazivati želju da krene očevim stopama.

Matteo je za Billboard u prosincu 2021. rekao da je njegov otac bio oprezan da mu djeca ne budu toliko u fokusu javnosti pa je svoju pjevačku karijeru započeo na dobrotvornim događajima i u intimnijim okruženjima. Nakon što je izbrusio svoj zanat, Matteo je s 18 godina debitirao u javnosti i otpjevao "Verdi" u Koloseumu u Rimu 2017. 2018. godine, napravio je svoj veliki korak u uspješnu karijeru i to duetom s ocem na njegovom albumu ''Fall On Me''.

Pogledaji ovo Clubzone Stjepan Hauser i Andrea Bocelli na trenutak zaustavili vrijeme na čuvenom Times Squareu!

Osim glazbe, Matteo je zainteresiran i za glumu te je 2022. godine glumio u Disneyjevom filmu ''Three Thousand Years Of Longing'', a sudeći po njegovim objavama na društvenim mrežama bavi se i modelingom.

Prošle godine izdao je i svoj prvi album ''Matteo'', a naginje pop glazbi s elementima klasike.

''Bavim se glazbom od djetinjstva. Pratio sam tatu kad sam mogao, a svirao sam klavir od svoje 6. godine'', rekao je Matteo za People 2018. godine.

Svoj ljubavni život skriva od javnosti, a prošle godine šuškalo se da izlazi s bivšom misicom Carolinom Stramare.

Stariji brat Amos ima 29 godina, a zanimljivo je da je ime dobio po jednoj posebnoj osobi iz Andreinog života. Prema Andreinoj službenoj internetskoj stranici, Amos je dobio ime po Amosu Martellacciju, čovjeku iz Andreinog rodnog grada koji mu je bio mentor na fakultetu do njegove diplome.

Iako je Bocelli znao spomenuti kako je njegov stariji sin više okrenut znanosti, Amos je diplomirao klavir, a uz ovu diplomu, Amos je također magistrirao i inženjerstvo na Sveučilištu u Pisi i nastavio karijeru inženjera zrakoplovstva.

Za razliku od mlađeg brata, Amos je tajanstveniji pa na svojim društvenim mrežama nema nijednu fotografiju, a također nije poznato ni postoji li u njegovom životu neka bolja polovica.

Pogledaji ovo Zanimljivosti U 25 godina mlađu suprugu zaljubio se čim ju je upoznao, a ona jednoj stvari kod njega nikako nije mogla odoljeti

Nakon rastave od Enrice, Andrea je oženio sadašnju 25 godina mlađu partnericu Veronicu Berti, a s njom je dobio kćerkicu Virginiju.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput u opako seksi haljini iz koje je izvirivalo i previše završila svoju Dubai priču, baš nas je iznenadila!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nina Badrić utegnula se u kombinezon kakav još niste vidjeli, odabrala ga je za poseban nastup u jednom beogradskom klubu!