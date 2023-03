Nove loše vijesti dočekale Shakiru, pjevačica će opet morati odgoditi veliki plan koji je imala za sebe?

Shakirina majka Nidia Ripoll završila je u bolnici nakon što se nedavno požalila da se osjeća loše pa je potražila liječničku pomoć.

Slavna kolumbijska pjevačica Shakira posljednjih nekoliko mjeseci prolazi kroz težak period, a čini se kako lošim vijestima nema kraja jer je njezina majka Nidia Ripoll završila u bolnici u Barceloni.

Pogledaj i ovo Kakva neugodnost Gerard Pique i njegova djevojka izbačeni su iz restorana zbog urnebesnog razloga vlasnika

Strani su mediji isprva prenijeli da je doživjela moždani udar, no onda su, pozivajući se na izvore bliske Shakiri, otkrili da su njezini zdravstveni problem povezani s teškom venskom trombozom.

Shakira se zasad nije oglasila o majčinu stanju, no sigurno joj nije lako, pogotovo jer je prošle godine zbog zdravlja svog oca Williama Mubaraka odgodila preseljenje u Miami sa sinovima, nakon što je raskinula s bivšim nogometašem Gerardom Piqueom.

Očekivalo se da će 46-godišnja pjevačica početkom godine otići iz katalonske prijestolnice na Floridu s 10-godišnjim sinom Milanom i 8-godišnjim Sashom, i to nakon potpisivanja ugovora o skrbništvu nad djecom s bivšim braničem Barcelone.

No liječnici su navodno otkrili zdravstveni problem Shakirine majke nakon što se prošlog tjedna osjećala loše i potražila liječničku pomoć. Telemundo i španjolski tisak navode da je prošlog petka hitno primljena u bolnicu, ali je sada izvan životne opasnosti i očekuje se da će uskoro biti puštena kući. Još nije poznato hoće li to dovesti do novih odgoda Shakirinih planova da s djecom napusti Španjolsku.

Shakira i Pique potvrdili su krajem prošle godine da su potpisali ugovor o skrbništvu nad djecom nakon dugotrajnih pregovora koji su završili maratonskim 12-satnim sastankom s njihovim odvjetnicima. Gerard koji je novu ljubav pronašao s 23-godišnjom katalonskom ljepoticom Clarom Chijom, a prema ugovoru će provoditi vrijeme s djecom tijekom praznika.

Shakirina želja da se preseli u Miami, gdje je prije živjela i gdje se nalazi dio njezine obitelji, smatra se glavnom točkom spora u prethodnom neuspjehu bivšeg para da sklopi izvansudsku nagodbu. Par se razišao nakon više od desetljeća zajedničkog života, a o svemu su se oglasili i u zajedničkoj izjavi.

"Želimo priopćiti da smo potpisali sporazum koji jamči dobrobit naše djece i koji će biti ratificiran na sudu kao dio formalnog procesa. Naš je jedini cilj pružiti im najveću sigurnost i zaštitu i vjerujemo da će se njihova privatnost poštovati. Cijenimo iskazani interes i nadamo se da djeca mogu nastaviti sa svojim životom uz potrebnu privatnost u sigurnom i mirnom okruženju", objavili su tada.

Inače, Shakirin 91-godišnji otac hospitaliziran je u Barceloni prošle godine nakon nezgodnog pada, a nakon što je otpušten iz privatnog Medicinskog centra Teknon i stavljen pod profesionalnu kućnu njegu 24 sata dnevno, proveo je Božić sa svojom kćeri u katalonskoj prijestolnici.

