Meghan Markle u novom problemu, ako nastavi što je naumila riskira ozbiljnu tužbu!

Meghan Markle ne smije prodavati odjeću svog brenda, evo zašto.

Meghan Markle zabranjeno je prodavati bilo kakvu odjeću pod njezinim novim brendom ''As Ever'' zbog sličnosti naziva s kineskom tvrtkom odjeće po sniženim cijenama.

Mail on Sunday otkrio je dokumente koje su u listopadu 2022. Meghanini visoko ovlašteni odvjetnici podnijeli američkom Uredu za patente i zaštitne znakove (USPTO), koji su podnijeli zahtjev za dopuštenje za prodaju pregača i drugih odjevnih predmeta - zajedno s dugim popisom proizvoda uključujući džemove i pseće kekse - pod nazivom "As Ever".

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

No, USPTO je u srpnju 2023. izdao 'djelomično odbijanje' Meghanine prijave za zaštitni znak na 145 stranica, rekavši da ne može prodavati odjeću jer je naziv njezine tvrtke previše sličan kineskom brendu 'brze mode' ASEVER. ASEVER, sa sjedištem u Shenzhenu, Kina, tvrtka je za proizvodnju odjeće koja opskrbljuje popularne trgovine poput H&M-a.

''Nazivi su identični po zvuku i gotovo identične po izgledu i stoga su zbunjujuće slične u svrhu određivanja vjerojatnosti zabune'', napisali su USPTO.

Ured za zaštitne znakove poslao je prijavu za zaštitni znak pravnom timu vojvotkinje od Sussexa. U papirologiji je pisalo: ''Registracija prijavljenog znaka odbija se zbog vjerojatnosti zabune.''

Šest mjeseci kasnije, u siječnju 2024., Meghanini odvjetnici podnijeli su revidirani zahtjev koji je uklonio svako spominjanje odjeće - i njezina prijava za zaštitni znak za ''As Ever'' je odobrena.

''Ako prodaje odjeću pod brendom As Ever, riskira da bude tužena'', rekao je odvjetnik stručan za zaštitne znakove, piše Daily Mail.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan će sada morati odabrati drugo ime brenda ako želi plasirati vlastitu liniju odjeće.

Ovo nije prvi problem s kojim se susrela otkako je lansirala brend, što se prije toga dogodilo pogledajte OVDJE.

Pokretanje brenda dio je njezine strategije povratka pred svjetla reflektora, a više o tome pročitajte OVDJE.

S početkom ove godine otvorila je i Instagram profil, a u posljednje vrijeme svakodnevno je aktivna. Što objavljuje, pogledajte OVDJE.

