Severina uputila jasnu poruku o određenoj skupini ljudi: "Strpljivo će čekati pravi trenutak kako bi vas uništili"

Severina je na društvenim mrežama objavila dva videa o odnosima s narcisoidnim osobama.

Pjevačica Severina nerijetko se na društvenim mrežama oglašava o aktualnim temama i problemima u društvu.

Sada je u pričama na svojem profilu na Instagramu podijelila dva videa o odnosima s narcisoidnim ljudima.

U prvom jedna žena priča o narcisoidnim osobama u svojem životu, s kojima je prekinula svaki kontakt.

"Neću im nikada oprostiti. Neću zaboraviti što su mi napravili jer su promijenili i mišljenje koje imam o sebi. Još uvijek sumnjam u sebe i još se ne osjećam sigurno. Oduzeli su mi moju sigurnost, kako to oprostiti? Ja ne mogu, ali zato noću spavam dobro. Pronašla sam svoj mir, no smeta mi što su i dalje ti ljudi negdje i isto to rade drugim ljudima", rekla je žena u videu te je zaključila da nije važno oprostiti takvim ljudima nego pronaći svoj unutarnji mir i da je to pravi put prema iscjeljenju od odnosa s narcisoidnom osobom.

"Narcisi su najstrpljiviji ljudi na svijetu, sve dok vam se ne požele osvetiti. Čekat će tjednima, mjesecima, pa čak i godinama kako bi ostvarili svoju osvetu. To ne mora biti partner, mogu biti i prijatelji, članovi obitelj, poznanici, bili koja narcisoidna osoba koju ste slučajno uzrujali, učinit će sve kako bi vas uništili. Poput životinja, kad nešto žele, strpljivo će čekati pravi trenutak da vas napadnu i osvete vam se. To je plan, čekati će pravi trenutak kako bi vas uništili i to pred svjedocima. Možda će pozvati i vaše prijatelje da sjede i gledaju kako vas uništava, ili će sve snimiti. Jedno je sigurno, pobrinut će se da imaju dokaze o tome, kako bi vas mogli osramotiti, poniziti i uništiti kad god to požele jer su planirali svoju osvetu jako dugo vremena", govori žena u drugom videu koji je podijelila Severina.

Kome je točno posvetila ove objave i imaju li poveznice s njezinim životom, Severina nije otkrila, pa možemo samo nagađati.

Inače, Severina je nedavno udružila snage s udrugom kolekTIRV, čiji je cilj informiranje i osvještavanje javnosti o izazovima s kojima se transrodne osobe susreću u društvu. Podržala ih je i u kampanji naziva "Ja sam kao ti".

