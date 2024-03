Prije dvije godine provodio se u Hrvatskoj i odmjeravao Severinu, a sada se suočava s gnjusnim optužbama o kojima piše cijeli svijet!

Sean Combs posjetio je Hrvatsku 2022. godine, a bliski susret tada je s njim imala i naša pjevačica Severina.

Američki glazbenik i reper Sean Combs, poznat i kao Puff Daddy, P. Diddy ili samo Diddy ovih se dana našao na meti strašnih optužbi za sudjelovanje u trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, no on tvrdi da je nevin i da je u pozadini takvih navoda želja da se dođe do novca nabrzinu.

54-godišnji Sean jedan je od najuspješnijih i najpopularnijih glazbenika, žario je i palio svojim hitovima tijekom 90-ih i 2000-ih godina, a prije dvije godine časopis Forbes je procijenio njegovo bogatstvo na milijardu dolara.

Pogledaji ovo Celebrity Princ Harry u novim problemima? Njegovo ime spominje se u šokantnoj tužbi protiv svjetski slavnog repera, tu su i fotografije kao dokaz

Te iste godine Sean je uživao u čarima Lijepe Naše koju je posjetio u društvu holivudskih zvijezda Chrisa Rocka, Woodyja Harrelsona i Sache Barona Cohena, a fotografi su ih bili snimili na luksuznoj jahti kod Splita. U Hrvatskoj se pojavio u pratnji zgodne partnerice, a reper i ostatak holivudskih zvijezda večerali su i u jednom luksuznom restoranu, u kojem ih je srela i naša pjevačica Severina, koja se susretom pohvalila na društvenim mrežama. On ju je krajičkom oka zamijetio kad je prolazila pokraj njihova stola, pa je i zastao kako bi je pogledao, a čini se da su i ostali glumci uživali u večeri.

Kako se svjetski poznata ekipa tada provodila pogledajte u našoj galeriji, a o njihovu odmoru raspisali su se i svjetski mediji.

Podsjetimo, svjetskim medijima proširila se vijest o tužbi protiv hip-hop zvijezde koju je pokrenula njegova bivša djevojka Cassandra Ventura. Optužila ga je da ju je podvrgao fizičkom zlostavljanju, seksualnom ropstvu i silovanju tijekom desetogodišnje profesionalne i romantične veze.

Pogledaji ovo inMagazin Zavirite u unutrašnjost napuštene vile poznatog glazbenika, prekrivena je prašinom i raspadnutim namještajem

U središtu Venturine tužbe su tvrdnje da ju je Combs prisiljavao na seksualne odnose s muškim prostitutkama koje je unajmio, gledao je i snimao te susrete. U tužbi se navode kršenja zakona o trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i trgovine ljudima prema saveznim zakonima, zakonima New Yorka i Kalifornije.

Reper je dosad porekao sve navedeno te su njegovi odvjetnici objavili da ostaju pri tom mišljenju.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Chef Vukadin uređuje svoj novi dom u koji će useliti nakon dolaska prinove, prve prizore već je pokazao pratiteljima!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Aleksandar Vučić ponosno pozirao sa svojim sinom iz prvog braka, pogledajte koliko mu sliči: "Isti Aco!"