Pogledajte reakciju princa Williama kada su ga pitali kako je Kate Middleton, brzo je promijenio temu!

Princ William nije htio puno pričati o zdravstvenom stanju Kate Middleton u javnosti, kada su ga pitali kako su ona i djeca.

Britanski princ William pojavio se na svečanosti otvaranja centra za prevenciju suicida James Place Newcastle, gdje su ga dočekali brojni obožavatelji, a koje je najviše zanimalo kako je njegova supruga Kate Middleton koja se liječi od karcinoma.

"Smeta li vam ako vas upitam kako su vam žena i djeca?", pitala ga je jedna od obožavateljica, na što joj je on kratko odgovorio: "Sve je dobro, hvala. Svi smo dobro".

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024

No na tu temu nije želio više ništa odgovarati pa je ženi pored pohvalio broš koji je nosila i time dao do znanja da mu nije do razgovora o Kate i njezinom stanju.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte novu preslatku fotografiju živahnog princa Louisa, za nju je zaslužna njemu najvažnija osoba!

William i Kate ovih su dana proslavili 13. godišnjicu braka i na svom su službenom profilu na Instagramu objavili su još nikad viđenu fotografiju s njihova vjenčanja 2011. godine.

''Na današnji dan prije 13 godina!'' piše u opisu crno-bijele fotografije na kojoj poziraju sretni i nasmijani.

U komentarima su se nanizale brojne čestitke, no mnogi fanovi prepali su se jer je fotografija bila crno-bijela te su na prvu pomislili na najgoru vijest vezanu za princezu.

''Zašto, pobogu, crno-bijela!? Skoro sam se onesvijestila'', ''Kad sam vidjela crno-bijelu fotografiju...'', ''Nemojte me tako plašiti, skoro sam povraćala od šoka'', ''Ova fotka je jako loš izbor u ovom trenutku'', pisali su im mnogi.

Pogledaji ovo Celebrity Vidno dirnut princ William vratio se poslu nakon teške dijagnoze Kate Middleton, evo što je i obećao tom prilikom

Ipak, drugi su poslali želje za brz oporavak princezi koja je prije dva mjeseca objavila da boluje od raka, a otad se o njezinu liječenju i stanju ništa novo ne zna.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nakon tragičnog gubitka partnera, miljenici Hollywooda utjehu su pružila djeca, sad je pokazala i sina koji je već veći od nje!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina zbunila svoje obožavatelje videom koji je objavila s aerodroma: "Ovaj čovjek me stalno prati"