Slavna glumica objavila dosad neviđene fotke s 32 godine starijom partnericom pa sve raznježila: "Nemoj se ljutiti zbog pretposljednje!"

Sarah Paulson i Holland Taylor u vezi su od 2015. godine, a njihova ljubavna priča jedna je od najzanimljivijih u svijetu slavnih.

Američka glumica Sarah Paulson oglasila se na društvenim mrežama s posebnim povodom i to kako bi svojoj partnerici Holland Taylor čestitala 81. rođendan, posvetivši joj romantičnu čestitku.

49-godišnja Sarah podijelila je na profilu na Instagramu na kojem ju prati 4,1 milijun pratitelja, dosad neviđene i privatne fotografije nje i Holland kako zajedno uživaju u nježnim i slatkim trenucima.

"Moj telefon je ovo sam napravio. I sviđa mi se. Sretan rođendan mojoj jedinoj ljubavi. Ti si, jednostavno – moj svijet. Volim te Holland Taylor (nemoj se ljutiti zbog pretposljednje slike, nisam je znala izbaciti, plus ima slika na kojima sam bez obrva, pa...)", napisala je Sarah uz objavu.

"Koliko ja vas volim", "Veličanstvena žena Holland", "Ovo je nešto najljepše", "Najslađe ste", "Obožavam vas", "Volimo vašu ljubav", "Predivna posveta", "Neka vas Bog obje blagoslovi, divne ste", "Lijepa ljubavna priča", "Ljepotice, Holland želimo najsretniji rođendan", samo su neki od komentara.

Ljubavna priča Sarah i Holland jedna je od zanimljivijih u Hollywoodu i traje već godinama, a sve je počelo s malim flertom na društvenim mrežama. Njih dvije upoznale su se još 2005. godine, zapravo deset godina prije nego su počele izlaziti, i to na jednoj zabavi kada su obje bile u drugim vezama, ali iskrice među njima odmah su se pojavile.

Sarah je tako jednom prilikom u emisiji "Watch What Happens Live With Andy Cohen" u siječnju 2019. godine otkrila da su se njih dvije nekako zaljubile, a zatim počele pratiti jedna drugu na Twitteru i da joj se Holland javila porukom.

Nakon što su potvrdile svoju vezu 2015. godine, izazvale su veliko zanimanje javnosti i postale jedan od najpoznatijih LGBTQIA+ parova u Hollywoodu, a dodatnu su pozornost privukle i po velikoj dobnoj razlici od čak 32 godine. Zbog toga su mnogi njihovoj ljubavi davali male šanse, ali one su unatoč svemu i dalje u sretnoj vezi.

"Nisam izabrala da se zaljubim u osobu u koju sam se zaljubila. Ali mislim da je ljudima zanimljivo to što je na papiru sve nekonvencionalno", rekla je za Elle u intervjuu 2018. godine Sarah, koja tvrdi da Holland najljepša žena koju je upoznala u životu.

Sarah je od 2004. do 2009. godine bila u vezi s glumicom Cherry Jones, a jednom je prilikom otkrila kako su se rastale jer nisu dijelile jednaka životna stajališta u to vrijeme. Prije starijih glumica ljubila je muškarce, a čak je bila i zaručena za svog kolegu Tracyja Lettsa.

Holland je inače javnosti najpoznatija iz serije "Dva i pol muškarca", u kojoj je utjelovila nezaboravnu Evelyn Harper, Charliejevu i Alanovu majku, dok je Sarah ostvarila brojne zapažene uloge, a među posljednjima je sestra Mildread u hvaljenoj seriji "Ratched".

