Ljubavna priča između ove dvije glumice počela je sasvim slučajno, a zbog razlike od 32 godine nitko nije ni vjerovao da će potrajati!

Ljubavna priča Sarah Paulson i Holland Taylor počela je sasvim slučajno, a čak im ni razlika od 32 godine ne predstavlja problem.

Ljubavna priča slavnih glumica Sarah Paulson i Holland Taylor jedna je od zanimljivijih u Hollywoodu i traje već godinama, a sve je počelo s malim flertom na društvenim mrežama.

48-godišnja Sarah i 80-godišnja Holland upoznale su se još 2005. godine, zapravo deset godina prije nego su počele izlaziti, na jednoj zabavi kada su obje bile u drugim vezama, ali iskrice među njima odmah su se pojavile.

Sarah je tako jednom prilikom u emisiji "Watch What Happens Live With Andy Cohen" u siječnju 2019. godine otkrila da su se njih dvije nekako zaljubile, a zatim počele pratiti jedna drugu na Twitteru i da joj se Holland javila porukom.

Nakon što su potvrdile svoju vezu 2015. godine, izazvale su veliko zanimanje javnosti i postale jedan od najpoznatijih LGBTQIA+ parova u Hollywoodu, a dodatnu su pažnju privukle i po velikoj dobnoj razlici od čak 32 godine. Zbog toga su mnogi njihovoj ljubavi davali male šanse, ali one su unatoč svemu i dalje u sretnoj vezi.

“Nisam izabrala da se zaljubim u osobu u koju sam se zaljubila. Ali mislim da je ljudima zanimljivo to što je na papiru sve nekonvencionalno”, rekla je Sarah za Elle u intervjuu 2018. godine koja tvrdi da Holland najljepša žena koju je upoznala u životu.

Sarah je od 2004. do 2009. godine bila u vezi s glumicom Cherry Jones, a jednom je prilikom otkrila kako su se rastale jer nisu dijelile jednaka životna stajališta u to vrijeme. Prije starijih glumica ljubila je muškarce, a čak je bila i zaručena za svog kolegu Tracyja Lettsa.

Holland je inače javnosti najpoznatija iz serije "Dva i pol muškarca", u kojoj je utjelovila nezaboravnu Evelyn Harper, Charliejevu i Alanovu majku, dok je Sarah ostvarila brojne zapažene uloge, a među posljednjima je sestra Mildread u hvaljenoj seriji "Ratched".

