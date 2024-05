Burne reakcije na pobjedu Švicarske: ''Potraga za Nemom? Ja bih ga radije izgubio''

Na X-u se nižu burne reakcije na pobjedu Švicarca Neme, gledatelji negoduju jer Baby Lasagna nije prvi.

Društvene mreže prepune su komentara na pobjedu Neme, brojni su razočarani jer Baby Lasagna nije pobijedio.

Don’t get me wrong I love Nemo. I just think Croatia deserved it more. Fan favorite, won the televote, has never won before… — klara 💌 | croatia robbed (@helapotts) May 11, 2024

“finding nemo” no id rather lose him! — noa ✡︎ (@FLAM1NGOP1NK) May 11, 2024

#Eurovision2024 Let’s be real… Nemo won because he is “non-binary”. — Steven (שמואל) (@hodlsteven) May 11, 2024

heartbreaking for baby lasagna



but absolutely deserved for nemo!!! #eurovision2024 — wladi ⭐️ (@Schlumpfkanone) May 11, 2024

