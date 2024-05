Što se događa? Gledatelji u šoku zbog slabih bodova žirija za Hrvatsku: ''Pravda za Lasagnu!''

Šire se reakcije gledatelja na ocjene žirija, razočarani su bodovima koje su dali našem predstavniku.

Gledatelji nezadovoljni bodovima žirija za Hrvatsku. Društvenim mrežama proširile su se reakcije.

If Croatia doesn’t win as they were the clear favorite NEVER watching or voting again- Done #babylasagna — Independent (@SeaSel) May 11, 2024

where are the baby lasagna votes hello what is happening — ro. (@bolerohater) May 11, 2024

Nameste li znače da Baby Lasagna izgubi od glupog Švajcarska pic.twitter.com/JcR4HI8kqr — Karma Luminous (@mudbloodjurist) May 11, 2024

Hoping Baby Lasagna dominate the public vote — Barkley (@FoxBarkley) May 11, 2024

Going to be very upset if baby lasagna doesn’t win tonight — Soph (@starsonsoph) May 11, 2024

