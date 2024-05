Maestralne scene iz arene tijekom nastupa Baby Lasagne!

Pogledajte kako je cijela arena plesala najpoznatije ''Rim Tim Tagi Dim'' pokrete s Baby Lasagnom.

Završio je nastup Baby Lasagne.

Pogledajte kako je cijela arena plesala najpoznatije ''Rim Tim Tagi Dim'' pokrete s Baby Lasagnom.

“Rim Tim Tagi Digi Dim Tim Tim

Gonna miss you all

But mostly my cat”



🇭🇷 Baby Lasagna, representante de Croacia, canta "Rim Tim Tagi Dim" en la final de #Eurovision2024#EurovisiónRTVE https://t.co/puYgqbxJC7 pic.twitter.com/QL4dvcPCGt