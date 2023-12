Pogledajte tko se pridružio Breni na važnom događaju u Zagrebu, posebno ponosan bio je djed Boba!

Lepoj Breni i Slobodanu Bobi Živojinoviću se na predstavljanju brenda Lady B u Zagrebu pridružio sinčić Aleksandre Prijović i Bobina sina Filipa, četverogodišnji Aleksandar.

Glazbena diva Lepa Brena i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović, nakon što su osvojili regiju, svoj zajednički i vrlo uspješan brend Lady B predstavili su i hrvatskoj javnosti.

Iza brenda Lady B stoje revolucionarne ženske čarape vrhunske kvalitete koji u svojoj tkanini sadrže hijaluronsku kiselinu te nanočestice zlata. Povod ulasku u projekt ovoga tipa za Lepu Brenu je njezino dugogodišnje iskustvo nastupanja na glazbenim pozornicama na kojima joj se često događalo da su joj upravo – pukle najlonke. Istaknula je Brena kako joj je vlastita linija čarapa ostala velika želja koju je željela ostvariti.

"Rekla sam Bobi dok smo se kartali da bih voljela svoju liniju čarapa. Da to budu čarape koje će biti dovoljno jake i snažne kao što smo mi žene onda kada trebamo, a da budu dovoljno nježne i mekane isto tako onda kada mi to želimo i za to imamo potrebu. Boba je pristao pomoći mi da realiziram tu svoju ideju poslije korone da bi se na kraju desilo kao što se uvijek desi da je on postao alfa i omega čitave organizacije, backupa i realizacije čitavog programa", ispričala je Brena.

"Zahvaljujući Breni sada sam doktorirao čarape. Mogu izaći na crtu svim stručnjacima kada su u pitanju čarape, tkanje i sve ostalo. Puno je vremena, ljubavi i entuzijazma i vjere trebalo da napravimo nešto što je drugačije. Naše čarape mekane su i fine kao perje, naravno sve se može pokidati, ali puno, puno teže nego obične", rekao je Boba i dodao kako je cilj kod njihovih čarapa žene učiniti zadovoljnima i podići njihovo samopouzdanje.

"Možete se osjećati seksi i sa 60 godina. Uvijek sam bježala od seksi, ali više ne! Osim što prekrivaju celulit doista razgrađuju masne naslage. Sve su ono što jednoj ženi treba", zaključila je Brena.

Otkrio je Boba i da su proširili asortiman, u ponudi imaju različite vrste čarapa od push-up, elegant, do termo koje Brena obožava, dok je legendarna glazbenica dodala: "Uskoro ćemo, ako Bog da, napraviti nešto posebno i za muškarce!"

Ovaj vrhunski brend koji je danas predstavljen u zagrebačkom hotelu Esplanada već je osvojio regiju - Srbiju, Makedoniju, Bugarsku, a od sutra je dostupan i na policama trgovina u Zagrebu, Splitu i Puli.

Promocija čarapa nije jedini Brenin razlog dolaska u Zagreb. Pjevačica je na događaju potvrdila i da će biti gošća na četvrtom koncertu Aleksandre Prijović u Areni Zagreb.

"Večeras ću podržati Aleksandru u Areni. Nadam se da se neću rasplakati", potvrdila je pjevačica za 24 sata.

Brena je na Instagramu najavila i svoj koncert u Areni Zagreb 6. prosinca 2024.

Na promociji brenda Lady B u Zagrebu, Breni i suprugu pridružili su se i sin Viktor te unučić Aleksandar, koji je sin Aleksandre Prijovi i Filipa Živojinovića, Bobina sina iz prvog braka.

Svi zajedno pozirali su fotografima nasmiješeni od uha do uha, a posebno sretan bio je djed Boba.

Maleni Aleksandar mami se pridružio na njezinom prvom koncertu u Areni Zagreb.

"Aki je maloprije rekao da želi izaći sa mnom na binu, ja nisam mogla reći ne", objasnila je Prijović kada je izvela sina na pozornicu, a Aleksandar je ostao s mamom dok je ona izvodila pjesmu "Zvuk tišine".

Aleksandra Prijović rasprodala je čak pet Arena Zagreb, a preostala su još dva koncerta, u ponedjeljak i srijedu.

