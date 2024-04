Britanska princeza shrvana zbog smrti bivšeg dečka, izlazila je s njim iako je imao ozbiljnih problema sa zakonom

Princeza Beatrice shrvana je nakon smrti svoga bivšeg dečka, s Paolom Liuzzom kratko je izlazila, ali on je itekako poznat javnosti zbog svoje kriminalne prošlosti.

Princeza Beatrice navodno je slomljena nakon što je njezin bivši dečko Paolo Liuzzo pronađen mrtav.

Kako prenose strani mediji, Paolo je preminuo od posljedica predoziranja u hotelskoj sobi u Miamiju.

"Istraga pokazuje da je riječ o smrti uzrokovanoj predoziranjem, no još je otvorena. Očevid je u tijeku", rekao je policajac Michael Vega iz policijske uprave Miamija.

Kći princa Andrewa počela je hodati s Liuzzom 2005. godine kada je ona imala 17, a on 24 godine, no par se razišao 2006. godine.

Britanski tabloid The Sun piše da je princeza shrvana ovom viješću. A Daily Mail podijelio je i njihovu rijetku fotografiju.

Princess Beatrice's ex-boyfriend Paolo Liuzzo is found dead in Miami hotel room https://t.co/zbUWPNqCoZ pic.twitter.com/TBZZTkPBJh — Daily Mail Online (@MailOnline) April 24, 2024

Upućeni tvrde da je Liuzzo imao problema s kockanjem i drogom, a navodno je nagomilao i goleme dugove.

"Paolo privatno nije bio dobro. U početku je koristio razne lijekove, a to ga je kasnije dovelo do kokaina i težih droga. Živio je jako brzim načinom života i bojali smo se da će ga to na kraju koštati", rekao je njegov prijatelj za The Sun.

Liuzzo se navodno dugo borio s ovisnošću te je prethodno bio uhićen u Australiji zbog niza prijestupa, uključujući i posjedovanje kokaina.

Uhićen je i na Gold Coastu 27. rujna 2009. nakon što se unajmljenim crnim Audijem od 90.000 dolara zabio u semafor. Tada je imao 27 godina i nije platio račune za smještaj i restoran. Australska policija optužila ga je za prijevaru, protuzakonitu uporabu motornog vozila, posjedovanje dva grama kokaina i prebrzu vožnju. Liuzzo je priznao krivnju te je bio kažnjen s 5000 dolara.

No pratile su ga i puno gore optužbe. Još 2002. bio je optužen za ubojstvo kolege studenta na College of the Holy Cross. Jonathan R. Duchatellier preminuo je od posljedica tučnjave kao 19-godišnjak koja se dogodila u svibnju 2002. u jednoj stambenoj zgradi izvan kampusa, a u kojoj je sudjelovao Liuzzo. Optužba je kasnije smanjena na napad i Liuzzo je odslužio kaznu bez zatvora.

Princezu Beatrice upoznao je preko zajedničkih prijatelja i počeli su izlaziti u srpnju 2005. Svoju su vezu uspjeli zadržati u tajnosti skoro godinu dana, no taman kad se za njih saznalo, razišli su se u svibnju 2006. kada su se pojavila izvješća o optužbama za ubojstvo iz nehaja.

Princ Andrew i Sarah Ferguson poticali su romansu svoje kćeri, unatoč sedam godina razlike među njima i njegovoj kriminalnoj prošlosti.

"Svi mi imamo svoje putovanje kroz život i moramo naučiti neke stvari na svoj način, ali Beatrice je razumna djevojka, uskoro će napuniti 18 godina i ima mnogo prijatelja, uključujući Paola", rekla je njezina majka dok je njihova veza bila još u samim začecima.

Kraljevski par čak je i pozvao Liuzza na obiteljski odmor u ekskluzivno švicarsko skijalište Verbier.

Pogledaji ovo Celebrity Evo što jedan od najomraženijih članova kraljevske obitelji radi dok se njegov brat bori s teškom dijagnozom

Kasnije se pokazalo da je Liuzzo prekršio uvjete svoje kazne kako bi 2006. otišao na odmor s kraljičinom unukom i njezinom obitelji u Švicarskoj. Kao rezultat toga, vraćen je u SAD, gdje mu je sud produžio trogodišnju uvjetnu kaznu, prisilivši Beatrice da prekine romansu koja je tek bila u nastajanju.

Godine 2007. osramotio je kraljevsku obitelj tvrdeći da je pušio marihuanu dok su bile prisutne Beatrice, njezina majka Sarah i sestra Eugenie, a to se zbilo tijekom odmora na Jamajci.

Pogledaji ovo Celebrity Princeza Beatrice u izlasku sa suprugom koji se vješto skriva od javnosti, a njihov obiteljski život zasjenio je skandal vezan uz pedofiliju

Samoprozvani playboy također je priznao da je varao Beatrice tijekom njihove veze te je otkrio da ga je princeza planirala upoznati s kraljicom.

''Nisam loša osoba. Ali to je kao da stavljate heroin ispred Petea Dohertyja. Žene su moja slabost'', izjavio je jednom.

Pokopan je u New Yorku.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ronaldo i njegova Georgina ne mogu biti zaljubljeniji, ali ni zgodniji: Pogledajte prizore kojima su izazvali divljenje!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Od ovih presretnih trenutaka domaćeg para prošlo je 14 godina, u međuvremenu su se i rastali, no ljubav je ipak pobijedila!