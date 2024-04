Nestašni princ Louis slavi rođendan, ali jedna stvar ove je godine izostala i obožavatelji kraljevske obitelji pomalo su razočarani

Princ Louis slavi šesti rođendan, no čini se kako je ove godine izostala tradicionalna čestitika koju su njegovi roditelji prijašnjih rođendana objavljivali u ranim jutarnjim satima.

Britanski princ Louis, sin budućeg prijestolonasljednika princa Williama i Kate Middleton, slavi svoj šesti rođendan, a svi se pitaju hoće li na njihovim društvenim mrežama osvanuti tradicionalna rođendanska čestitka ili će ona s obzirom na Kateinu bolest ove godine izostati.

Maleni Louis inače je jedan od omiljenih i najzabavnijih članova kraljevske obitelji koji svakim svojim pojavljivanjem u javnosti osvaja nove simpatije, a njegovi maleni nestašluci dobro su sve nasmijali već nekoliko puta.

Palača se zasad nije oglasila povodom Louisova rođendana, što je neke razočaralo, no ipak se nadaju kako će mu čestitati rođendan, kao što su to radili prijašnjih godina. Neki to povezuju i sa skandalom oko fotografije koju je Kate objavila povodom proslave Majčina dana u Velikoj Britaniji, a za koju se ispostavilo da je fotošopirana, pa su se već tada mnogi pitali hoće li objaviti novu povodom Louisova rođendana.

Proteklih nekoliko mjeseci bilo je razdoblje puno događaja za Walesove i njihovu obitelj, što zbog Kateine dijagnoze raka, a što zbog dijagnoze kralja Charlesa koji također boluje od karcinoma.

William i Kate odvojili su vrijeme kako bi sa svojom djecom pažljivo podijelili pozitivan test na rak buduće kraljice, dajući im vremena da obrade informacije, prije nego što su to otkrili i javnosti.

Louis je unuk kralja Charlesa i četvrti je u redu za prijestolje, iza oca Williama i brata Georgea te sestre Charlotte, a zbog svojeg ponašanja u dosadašnjim službenim pojavljivanjima stekao je reputaciju najnestašnijeg člana kraljevske obitelji.

