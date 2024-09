Preminuo je glumac kojeg svi pamte po ulogama u serijama ''T.J. Hooker'' i ''Star Trek'', tužnu vijest potvrdio je njegov sin!

Legendarni glumac preminuo je mirno u snu, a ranije je imao problema sa srcem. Osim glumačkih uspjeha, iza njega su i ona glazbena.

Preminuo je američki glumac James Darren u 88. godini, piše TMZ. Glumac je najpoznatiji po ulogama u filmovima ''Gidget'' i ''Koraci revolveraša'', kao i u serijama ''T.J. Hooker'' i ''Star Trek: Deep Space Nine''.

Glumački veteran umro je mirno u snu u ponedjeljak u bolnici Cedars-Sinai u Los Angelesu, potvrdio im je njegov sin Jim Moret.

Iako uzrok smrti nije objavljen, njegov sin je naveo da je Darren imao srčanih problema te da se liječio na kardiološkom odjelu bolnice. Dodao je da je Darren prvobitno otišao u bolnicu radi zamjene aortnog zaliska, ali je procijenjeno da je preslab za operaciju.

James je postao tinejdžerski idol još u doba kad je glumio surfera poznatog kao Moondoggie u filmu ''Gidget'' iz 1959. i njegova dva nastavka, ''Gidget Goes Hawaiian'' i ''Gidget Goes to Rome''. U seriji ''T.J. Hooker'' utjelovio je policajca Jima Corrigana.

Osim glumačkih uspjeha, iza njega su i ona glazbena.

Naime, Darren je otpjevao tematsku pjesmu za Gidget i izveo još jednu pjesmu u filmu, dok je 1961. s pjesmom ''Goodbye Cruel World'' dospio na 3. mjesto Billboardove ljestvice.

