Adele se emotivno oprostila od Münchena nakon koncertnog ljeta pa rastužila fanove: "Neću vas vidjeti nevjerojatno dugo..."

Adele je održala u subotu posljednji deseti koncert u MUnchenu, gdje nastupa već četiri tjedna, pred više od 70 tisuća obožavatelja i oprostila se od tog bavarskog grada.

Britanska pop zvijezda Adele emotivno se oprostila od fanova u areni na otvorenom.

"Hvala München. Ovo je bilo apsolutno čarobno, naježila sam se", kazala je Adele.

36-godišnja Adele, poznata po hitovima poput "Rolling in the Deep" i "Hello" održavala je dva koncerta tjedno u tzv. Adele Areni, podignutoj na mjestu gdje se inače održavaju sajmovi.

Privremena konstrukcija prilagođena njenim željama mogla je primiti do 74 tisuće ljudi.

Na pozornici je bio i kolosalni ekran, navodno najveći na svijetu.

Obožavatelji iz cijelog svijeta putovali su na koncerte. Organizatori su prodali 730.000 ulaznica za svih 10 koncerata usprkos visokim cijenama.

Adele je obožavateljima rekla da se vraća doma kroz nekoliko sati i da planira odvesti svoje dijete u školu u ponedjeljak.

Adele je najavila nastupe u Las Vegasu krajem listopada nakon čega će uzeti dužu pauzu.

"Imam još deset nastupa za odraditi, ali nakon toga vas neću vidjeti nevjerojatno dugo i nosit ću vas u srcu", poručila je pjevačica.

Britanska pjevačica rijetko odrađuje turneje. Zadnju je imala u Europi 2016. godine.

