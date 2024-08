Adele na koncertu u Njemačkoj otkrila sretne vijesti, a onda je napravila nešto što nitko nije očekivao!

Obožavatelj je pitao Adele da se uda za njega, a ona mu je odgovorila kako to neće biti moguće.

Britanska pjevačica Adele svojim je obožavateljima tijekom nastupa u Njemačkoj potvrdila zaruke s američkim sportskim agentom Richom Paulom.

Tridesetšestogodišnja pjevačica otkrila je 2021. da je u vezi s osnivačem menadžerske tvrtke Klutch Sports Group, koja zastupa košarkaške zvijezde, uključujući LeBrona Jamesa, Anthonyja Davisa i Johna Walla.

Prema snimkama na društvenim mrežama s jednog od koncerata u Munchenu, Adele je ugledavši muškarca s natpisom "Hoćeš li se udati za mene?", rekla: "Ne mogu se udati za tebe jer se već udajem pa ne mogu, ali cijenim to, hvala."

Adele je publici pokazala i nešto što je izgledalo kao zaručnički prsten.

Prethodno je rekla za Vogue da su prije Paula, koji je redovito posjećivao njezinu kuću u Las Vegasu, ljudi s kojima je izlazila "mrzili" njezinu slavu.

"Bilo bi im stresno biti vani ili se vidjeti sa mnom. Dok njega to uopće ne izluđuje", rekla je pjevačica.

Zadnji svoj album pjevačica je objavila u studenom 2021. te se vratila na glazbenu scenu nakon pet godina pauze. Album se zove "30" i sadrži singlove "Easy On Me", "I Drink Wine" i "To Be Loved".

