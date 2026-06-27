Fotografi su na vreloj zagrebačkoj špici ovog puta uhvatili i neka lica koja rijetko viđamo

Sunčana subota ponovno je ispunila zagrebačku špicu brojnim šetačima, a među njima nisu nedostajala ni poznata lica koja su privukla pažnju svojim ljetnim modnim izdanjima.
Subotnja zagrebačka špica još je jednom potvrdila da nije samo mjesto za ispijanje kave i susrete s prijateljima, već i prava modna pozornica na otvorenom. Sunčano vrijeme izmamilo je brojne građane i poznata lica u centar grada, gdje su pokazali kako izgleda ljetni stil u punom sjaju.3 vijesti o kojima se priča "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš'' ''zgodna žena, ali...'' Ultrakratki kombinezon Jelene Rozge pokrenuo raspravu na društvenim mrežama
Na špici su se mogla vidjeti i brojna poznata lica koja su, poput ostalih Zagrepčana, iskoristila sunčan dan za šetnju gradom, druženje na terasama i uživanje u opuštenoj atmosferi.
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Dok su neki već stalni gosti špice poput Petre Meštrić i Mirele Holy, neke poznate fotografi rijetko uhvate, poput Saše Lozara i Franka Kovačevića. Tko je osim njih još viđen na Cvjetnom trgu pogledajte u nastavku.
Silvija Šesto Foto: Josip Moler / CROPIX
Franko Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
Ankica Dobrić Foto: Josip Moler / CROPIX
Saša Lozar Foto: Josip Moler / CROPIX
Lidija Šeatović Foto: Josip Moler / CROPIX
Lidija Šeatović Foto: Josip Moler / CROPIX
Petra Meštrić Foto: Josip Moler / CROPIX
Nino Raspudić Foto: Josip Moler / CROPIX
Lora Vidović Foto: Josip Moler / CROPIX
Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX
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