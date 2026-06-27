Navijačka haljina lijepe Mostarke pravi je hit: Spojila je motive BiH i Hrvatske

Dok navijači odbrojavaju do novih nogometnih uzbuđenja, mostarska influencerica Marijana Jurić pronašla je originalan način da pokaže za koga navija.

Mostarska influencerica Marijana Jurić privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografije kojima je iskazala podršku nogometnim reprezentacijama Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Na fotografijama pozira u uskoj haljini koja na upečatljiv način spaja nacionalne simbole dviju država. Jedna polovica haljine inspirirana je zastavom Bosne i Hercegovine, s prepoznatljivom plavom i žutom bojom te bijelim zvjezdicama, dok drugu polovicu krase crveno-bijeli hrvatski kvadratići i grb Hrvatske. Odvažna modna kombinacija odmah je privukla pažnju njezinih pratitelja.

Marijana Jurić - 2 Foto: Instagram

Uz objavu je napisala: "Jedna haljina, dvije nacije, ista strast prema nogometu."

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i brojne komentare. Pratitelji su pohvalili kreativnost i simboliku modne kombinacije, a među komentarima su se izdvojili: "Top", "Svaka čast" i "Kraljica".

Što mislite o haljini? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Marijana Jurić - 3 Foto: Instagram

Marijana je i ranije pokazivala zanimanje za sportska događanja, no ovoga je puta spoj mode i nogometnog navijanja izazvao posebno velik interes publike. Budući da dolazi iz Mostara, grada u kojem zajedno žive i Hrvati i Bošnjaci, mnogi su njezinu objavu doživjeli kao simbol zajedništva i sportske strasti.

Marijana Jurić - 6 Foto: Instagram

Inače, Marijana Jurić je influencerica i kreatorica sadržaja iz Mostara koja na društvenim mrežama dijeli sadržaj vezan uz modu, lifestyle i svakodnevni život. Njezin Instagram profil prati više desetaka tisuća ljudi, a često objavljuje fotografije i videozapise s putovanja, modnih kombinacija te različitih događanja.

Marijana Jurić - 7 Foto: Instagram

Marijana Jurić - 8 Foto: Instagram

Zbog prepoznatljivog stila i aktivne prisutnosti na Instagramu mediji su je svojedobno prozvali "mostarskom Kardashiankom", dok ona ističe kako društvene mreže koristi za dijeljenje kreativnih ideja i modne inspiracije.

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