Objavljena je još neviđena snimka neprežaljenog Olivera, ovako je izgledalo stvaranje njegove posljednje pjesme: ''Sjeo je za klavir i rekao mi...''

Posljednja pjesma Olivera Dragojevića ''Ne mogu ti reći'' dobila je Cesaricu za Hit ožujka, a producent Eduard Botrić javnosti je pokazao još neviđenu snimku Olivera koji je tu pjesmu počeo svirati u studiju.

Posljednje objavljena Oliverova pjesma nagrađena je Cesaricom za Hit ožujka, a tim nagrade uputio se u Split i saznao nikada dosad ispričanu priču i detalje o nastanku pjesme. Priča pokazuje koliko je legendarni morski vuk bio jednostavan i velik, a također otkriva koliko su za tu nagradu zaslužni njegova supruga Vesna i vrhunski producent i sugovornik Eduard Botrić.

Po Oliverovoj je pjesmi glazbena nagrada Cesarica dobila ime, opus koji je ostavio iza sebe hrvatska je kulturna baština, a njegova obitelj tu je baštinu obogatila još jednom pjesmom koja je dočekana s oduševljenjem kod Oliverove publike, ali i svih štovatelja hrvatske glazbe.

Prema riječima sugovornika intervjua, pjesma “Ne mogu ti reći" snimljena je u samo dva pokušaja, snimanje je trajalo prilično kratko, a Oliveru se više od vlastite izvedbe svidjela verzija koju mu je producent Eduard Botrić predložio. Neki od instrumenata čak su snimani u SAD-u, a svi glazbenici koji su sudjelovali uložili su velik trud. Nikad objavljenu, originalnu Oliverovu verziju uz suhi vokal možete čuti u prvih tridesetak sekundi videa.

''Oliver dođe, sjedne za klavir i kaže: 'Upali mi ovo.' Odsvirao je tu neku svoju verziju da se smrzneš. Ja ga gledam, a kad njega čuješ, nije ti jasno odakle dolazi sve to skupa. I kaže meni Oliver: 'Edo, ajmo mi ono tvoje, bolje je za pjesmu.' On je bio skroman, njemu je sve jasno'', prisjetio se Botrić.

Već u prvom kadru gledatelji mogu vidjeti rukom napisan tekst koji datira iz 23. 4. 2015. godine, s kojega je Oliver Dragojević čitao na dan snimanja u studiju. Producent i aranžer pjesme Eduard Botrić pokazao je kako izgleda studio u kojemu je nastala pjesma i otkrio dosad nepoznate, ali iznimno zanimljive detalje o njezinu nastanku.

''Naježili smo se kad nam je Edo pustio Oliverovu verziju i pričao anegdote sa snimanja. Dobili smo dojam da je producent Botrić s lakoćom napravio aranžman za ovakav hit, što dokazuje da se u malom studiju uz veliki talent i znanje može postići puno. Zahvaljujemo mu što nam je izišao u susret i ispričao važnu priču'', rekli su iz tima nagrade Cesarica.

Cijelu pjesmu poslušajte u nastavku.

Priča o pjesmi počinje prije 10 godina, a snimljena je nešto kasnije. Zahvaljujući Oliverovoj supruzi i obitelji sada je, uz ostatak pjesama koje će se naći na albumu, mogu čuti svi oni koji su voljeli Olivera i njegovu glazbu.

''Vesna Dragojević, njegova supruga, šalje mi poruku, ali ne na Messenger nego mi piše na Facebook zidu. 'Edo, je li ona pisma još u tebe?' Ja govorim da se to ne smije tako, brzo skinem to s Fejsa i pošaljem joj poruku, razmijenimo brojeve i Vesna kaže da bi voljela da pjesma iziđe. Kažem: 'Naravno, to će ostati ili u škafetinu ili će biti objavljeno uz vaše dopuštenje.' Vesna je možda i najveći okidač zašto je on tu pjesmu i uzeo. Kad bih je sreo u gradu, rekla je: 'Ja mu nisam sugerirala za puno pjesama, već za dvije u životu, a ovo je treća''', prepričava Edo kako je došlo do nedavne objave najavne pjesme albuma ''Dolaziš''.

Najava albuma ''Dolaziš'' dodatno je oduševila Oliverovu publiku. Prvu pjesmu koju je publika mogla čuti autorski potpisuje Matko Šimac, a spot "Ne mogu ti reći" ima više od milijun i 800 tisuća pregleda, 330 tisuća Spotify streamova, našla se i u YouTube trendingu, a može se čuti i na svim radijskim postajama. Na novom albumu ''Dolaziš'', čiju objavu iščekuje čitava regija, naći će se 12 neobjavljenih pjesama koje je Oliverova obitelj pripremala uz pomoć suradnika i prijatelja.

