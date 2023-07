Oglasila se mlada pjevačica za čiji oporavak već danima mole milijuni obožavatelja: "Puna sam nade, ali nažalost..."

Tori Kelly prije nekoliko dana je hitno hospitalizirana, a sada se javila obožavateljima iz bolnice.

Američka pjevačica Tori Kelly (30) od prošle nedjelje je u bolnici u Los Angelesu, gdje je hitno prevezena nakon što se onesvijestila.

Izvor blizak pjevačici otkrio je kako su joj liječnici pronašli ugruške u blizini vitalnih organ i da je njezino stanje vrlo ozbiljno, a sada se ona oglasila iz bolnice.

"Pozdrav prijatelji. Kao što ste čuli, suočavam se s nekim neočekivanim zdravstvenim problemima. Bilo je ovo nekoliko strašnih dana, ali osjećam vaše molitve i ne mogu prestati misliti o vama. Sada se osjećam jače i puna sam nade, ali nažalost još uvijek postoje neke stvari koje treba otkriti. Jako sam zahvalna na sjajnim liječnicima i sestrama koji brinu o meni", napisala je pjevačica u pismu koje je objavila na svojem profilu na Instagramu.

Dodala je i kako je tužna zbog svih planova koje je imala za ovaj tjedan, kada izlazi njezin novi album, ali je naglasila i da joj je sada zdravlja na prvom mjestu.



"Volim vas puno i zaista sam osupnuta ljubavi i brigom koju sam primila od vas. Hvala vam iz dubine srca", poručila je pjevačica, a svojim pismom je malo utješilo milijune obožavatelja, koji već danima mole za njezin oporavak.

Podsjetimo, Tori se je bila na večeri s prijateljima u Los Angelesu kada se požalila na ubrzani puls, nakon čega je kolabirala. Njezini prijatelji tada nisu odlučili pozvati hitnu pomoć, već su je sami odvezli u bolnicu Cedars-Sinai, gdje se od tada nalazi.

Tori Kelly je dvostruka dobitnica nagrade Grammy, a neke od njezinih hit-pjesama su "There’s Nothing Holdin’ Me Back", "TOGETHER", "Don’t You Worry ‘Bout A Thing" i "I Say A Little Prayer" koju je snimila s Pharrellom Williamsom

Rođena je 14. prosinca 1992. godine u Wildomaru u Kaliforniji. Kao tinejdžerica je pokrenula je YouTube kanal na kojem je objavljivala videa u kojima pjeva obrade poznatih pjesama, što joj je s vremenom donijelo veliku popularnost.

Zatim se pojavila natjecala i u showima Američki idol i The Voice, u kojima nije ostvarila značajan uspjeh, ali je uspjela doprijeti do šire publike.

