Dvostruka dobitnica Grammyja hitno hospitalizirana s ozbiljnim zdravstvenim problemima, zabrinuti obožavatelji mole za njen brz oporavak

Pjevačica Tori Kelly prevezena je u bolnicu u Los Angelesu nakon što se iznenada onesvijestila, a liječnici su joj navodno pronašli ugruške oko vitalnih organa.

Američka pjevačica Tori Kelly (30) u nedjelju navečer hitno je hospitalizirana, nakon što se iznenada onesvijestila.

Tori se je bila na večeri s prijateljima u Los Angelesu kada se požalila na ubrzani puls, nakon čega je kolabirala. Njezini prijatelji tada nisu odlučili pozvati hitnu pomoć, već su je sami odvezli u bolnicu Cedars-Sinai, piše TMZ.

Izvor blizak pjevačici otkrio je kako su joj liječnici pronašli ugruške u blizini vitalnih organ i da je njezino stanje vrlo ozbiljno.

Zabrinuti obožavatelji zasuli su njezine profile na društvenim mrežama porukama podrške i molitvama za njezin brz oporavak.

Tori je dvostruka dobitnica nagrade Grammy, a neke od njezinih hit-pjesama su "There’s Nothing Holdin’ Me Back", "TOGETHER", "Don’t You Worry ‘Bout A Thing" i "I Say A Little Prayer" koju je snimila s Pharrellom Williamsom

Rođena je 14. prosinca 1992. godine u Wildomaru u Kaliforniji. Kao tinejdžerica je pokrenula je YouTube kanal na kojem je objavljivala videa u kojima pjeva obrade poznatih pjesama, što joj je s vremenom donijelo veliku popularnost.

Zatim se pojavila natjecala i u showima Američki idol i The Voice, u kojima nije ostvarila značajan uspjeh, ali je uspjela doprijeti do šire publike.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Pogledajte izdanje koje je Marija Selak Raspudić odabrala za posao, ovakvo što u Saboru se ne viđa često!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Kći našeg bivšeg premijera izrasla je u pravu ljepoticu, a njezine fotografije u prozirnoj haljini otkrivaju savršenu figuru u bikiniju!