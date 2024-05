Baby Lasagna pohvalio se pratiteljima još jednim uspjehom pa poručio: "Uvijek mi je bilo žao ove pjesme, ali..."

Baby Lasagna na Instagramu se pohvalio da je jedna od njegovih pjesama prije "Rim Tim Tagi Dima" dosegla milijun pregleda.

Naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu Baby Lasagna je prije hita "Rim Tim Tagi Dim" objavio dvije pjesme.

Na svom se Instagram storyju glazbenik pohvalio da je jedna od njih prešla milijun pregleda na Youtubeu.

Riječ je o pjesmi "Don't hate yourself, but don't love yourself too much" koju je objavio sredinom prosinca 2023. godine.

"Hvala vam", napisao je Marko.

Druga pjesma "IG Boi" objavljena je u listopadu 2023., no nije još dosegla milijun.

"I IG Boi se dobro drži, ali uvijek mi je bilo žao ove pjesme. Mislim da nikad nije dobila priliku da zasija kako zaslužuje", napisao je.

Slušatelji ispod Youtube videa imaju samo riječi hvale za spomenute dvije pjesme.

"Ovaj tip ima za ponuditi puno više od jednog hita s Eurosonga", "Poslušao sam njegove tri pjesme i sve tri su odlične", "Jedan od najtalentiranijih samoostvarenih umjetnika koji se ikad natjecao na Eurosongu", "Talent svjetskih razmjera", "Hvala Eurosongu jer mi ovo sad nova omiljena pjesma", "Brutalno dobra pjesma", pisali su.

Baby Lasagna za svega par minuta rasprodao je koncerte u zagrebačkoj Šalati, a više o tome pročitajte OVDJE.

Što je izjavio nakon rasprodanih koncerata pogledajte OVDJE.

Od hrvatske vlade nagrađen je i s vrijednih 50.000 eura, ali je pjevač ipak sav novac preusmjerio u dobrotvorne svrhe.

Pogledaji ovo Celebrity Još jedan uspjeh u nizu Baby Lasagne: Naša zvijezda obara rekord za rekordom!

Pogledaji ovo Celebrity Davor Gobac otkrio da je prvi put gledao Eurosong, a prokomentirao je i Baby Lasagnu: "Moć PR-a je nevjerojatna..."

Pogledaji ovo Celebrity Lasagna se javio da prokomentira tri rasprodana koncerta na Šalati: ''Ovo mi još uvijek ne djeluje stvarno!''

