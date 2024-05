Lasagna se javio da prokomentira tri rasprodana koncerta na Šalati: ''Ovo mi još uvijek ne djeluje stvarno!''

Baby Lasagna rasprodao je tri koncerta na Šalati u manje od 12 sati, ovo je njegova reakcija.

Baby Lasagna oglasio se nakon što je rasprodao tri koncerta na zagrebačkoj Šalati u manje od 12 sati.

"Sva tri showa su rasprodana u jednom danu. Ovo mi još uvijek ne djeluje stvarno. Hvala vam puno, jedva čekam da vas sve vidim", napisao je uz vizual na svom Instagramu.

Točno 12.000 najbržih i najsretnijih fanova svjedočit će od 12. do 14. rujna njegovim najvećim samostalnim koncertima na kojima će, uz ogroman globalni hit ''Rim Tim Tagi Dim'' i ranije objavljene pjesme "IG BOY" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", predstaviti i ostatak albuma prvijenca ''Demons & Mosquitos'', čiji se izlazak očekuje najesen.

Nakon rasprodane tri Šalate neće se dodavati novi zagrebački datumi.

Pogledaji ovo Celebrity Konstrakti je jedna riječ bila dovoljna da kaže što misli o Lasagni, koji je odbio novac od Vlade!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što srpski mediji pišu o Lasagninu potezu koji je sve osvojio: ''Ovo je potez desetljeća, bravo, dečko!''

Pogledaji ovo Celebrity Otac Baby Lasagne pred našim kamerama skromno poručio: "Ponosan sam, kao i cijela Hrvatska!"

Pogledaji ovo Celebrity Vijest o plemenitom potezu Baby Lasagne odjeknula je i izvan Hrvatske, evo kakve su reakcije stranaca: "Marko, ne zaslužujemo te!"

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Ako nitko dosad nije znao za nju, sad će znati! Neobičan izrez na neočekivanom mjestu na haljini svima je zapeo za oko

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Lopez je ovim potezom dodatno pojačala glasine o razvodu od Afflecka, a oboje su viđeni i u solo izlascima!