Vijest o plemenitom potezu Baby Lasagne odjeknula je i izvan Hrvatske, evo kakve su reakcije stranaca: "Marko, ne zaslužujemo te!"

Odluka Baby Lasagne da donira novac koji je dobio od Vlade izazvala je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, a nije oduševio samo Hrvate.

Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić od Vlade RH dobio je 50 tisuća eura za ostvareni uspjeh na Eurosongu, koje je odlučio donirati u dvije bolnice.

Njegova odluka oduševila je Hrvate, a odjeknula je i izvan Hrvatske.

Brojni stranci na društvenim mrežama veličaju Markov plemeniti potez, a u nastavku smo izdvojili neke od reakcija s društvene platforme X, nekadašnjeg Twittera.

"Hrvatska vlada odlučila je nagraditi Baby Lasagnu s 50.000 eura zbog uspjeha na Eurosongu. A onda je on učinio ovo...", "Ako anđeli ne postoje, tko je onda Baby Lasagna?", "Marko, ti si najbolja osoba na ovom svijetu, ne zaslužujemo te", neki su od komentara fanova diljem Europe.

The Croatian government decided to award Baby Lasagna a cash prize of 50,000 euros for his success at the Eurovision Song Contest. But then he did this… 👏👏👏 pic.twitter.com/YnBHdjXTb2