Evo koliko je Baby Lasagni trebalo da rasproda tri koncerta, oborio je rekord Šalate!

Baby Lasagna oborio je rekord u prodavanju karti za koncert, evo koliko je trebalo da nestanu sve karte za tri nastupa.

Baby Lasagna jučer je u manje od 12 sati prodao tri koncerta na zagrebačkom stadionu Šalata, što je najviše i najbrže u povijesti nastupa održanih na tom omiljenom open air prostoru.

Točno 12.000 najbržih i najsretnijih fanova svjedočit će od 12. do 14. rujna njegovim najvećim samostalnim koncertima na kojima će, uz ogroman globalni hit ''Rim Tim Tagi Dim'' i ranije objavljene pjesme "IG BOY" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", predstaviti i ostatak albuma prvijenca ''Demons & Mosquitos'', čiji se izlazak očekuje najesen.

Nakon rasprodane tri Šalate neće se dodavati novi zagrebački datumi.

