Ova ljepotica s 52 godine ušla je u povijest, a upravo su prizori koje vidite razlog za ovu odluku poznatog brenda

Padma Lakshmi postala je najstariji model za Sports Illustrated kupaće kostime u povijesti, a kad vidite fotografije ove ljepotice nikada ne biste rekli da ona ima 52 godine.

Ova ljepotica jedna je od najpoznatijih svjetskih kuharica, ali i njezin privatni život dostojan je neke filmske priče

Velikim uspjehom hvali se na svom Instagramu gdje je već nekoliko puta podijelila nove videozapise s profesionalnih snimanja, a njene obline kradu svu pozornost.

Nekadašnja manekenka zadržala je top-liniju tijekom godina, a oduševljava i mladolikim licem koje dodatno izazove divljenje ovoj ljepotici koja je porijeklom iz Indije.

Inače, Padma je u Americi postala poznato voditeljsko lice nakon što je vodila show "To Chef", za koji je bila nominirana i za nagradu Emmy.

Izdala je i kuharicu "Easy Exotic", koja je proglašena najboljom kuharicom na svijetu 1999. godine. Uz nju objavila je još dvije knjige o hrani te memoare "Love, Lose And What We Are".

Padma je i suosnivačica neprofitne organizacije "The Endometriosis Foundation of America" te svjetska ambasadorica organizacije "Keep a Child Alive".

