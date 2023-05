Zbog novih fotki u badiću nitko ne vjeruje da ona ima 52 godine, a ispunio joj se i veliki san: "Nikad me nisu ni zvali za ovakvo nešto"

Padma Lakshmi pozirala je u bikiniju za Sports Illustrated Swimsuit Issue i tako ostvarila svoj veliki san iz mlađih dana.

Američka voditeljica Padma Lakshmi pozirala je u 53. godini prvi put za Sports Illustrated Swimsuit Issue, čime je izazvala lavinu reakcija, a svoj je potez komentirala u emisiji "Jimmy Kimmel Live".

52-godišnja Padma pozirala je u minijaturnom bikiniju koji se sastojao od krugova izrađenih od školjki i tangica, zbog kojih se njezina pozadina našla u prvom planu.

"Ubila bih za to kad sam imala 20 i bila model jer je to sveti gral tog posla. A nikad me nisu ni zvali za ovakvo nešto i stvarno sam mislila da je meni taj vlak prošao, da budem iskrena. Dakle, kad sam dobila poziv prije nekoliko mjeseci, stvarno nisam vjerovala, a onda sam počela šiziti i rekla sam: 'Moram ići u teretanu'", izjavila je Padma.

Fotografije pogledajte OVDJE.

No nekadašnja manekenka zadržala je top-liniju tijekom godina, a oduševila je i mladolikim licem s minimalno šminke na njemu. Padma je u Americi postala poznato voditeljsko lice nakon što je vodila show "To Chef", za koji je bila nominirana i za nagradu Emmy.

Izdala je i kuharicu "Easy Exotic", koja je proglašena najboljom kuharicom na svijetu 1999. godine. Uz nju objavila je još dvije knjige o hrani te memoare "Love, Lose And What We Are". Padma je i suosnivačica neprofitne organizacije "The Endometriosis Foundation of America" te svjetska ambasadorica organizacije "Keep a Child Alive".

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Kevin Costner razvodi se od lijepe supruge Christine, zna se i što im je presudilo nakon 18 godina braka!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lidija Bačić pozirala u izazovnom donjem rublju, a sve je dodatno začinila još jednim seksi detaljem!