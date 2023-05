Supruga Đorđa Balaševića prepričala njihove posljednje zajedničke trenutke: ''Pozdravio me, kao da nema rastanka...''

Olivera Balašević otkrila je kako je izgledao njezin posljednji susret s nikad prežaljenim Đorđom, njezine riječi svima su ponovno natjerale suze na oči.

Udovica nikad prežaljenog pjevača Đorđe Balaševića Olivera Balašević gostovala je u emisiji ''Agape'' te podijelila kako je izgledao njezin posljednji susret sa suprugom. Njezine riječi svima su natjerale suze na oči, a njihova ljubavna priča sama po sebi je kao iz bajke.

"On je dolazio pod prozor mog studentskog doma. Imali smo naš zvižduk i ja bih znala da je on stigao. Trčala bih brže-bolje dolje nadajući se da će ti trenuci biti puni smijeha, originalno duhovitih zapažanja i šetnje. Nažalost, kada je bio primljen u bolnicu, na infektivni odjel nije bio dopušten pristup. I onda sam obilazeći oko zgrade naišla na jednu poznanicu i pitala sam je zna li otprilike gdje je njegova soba i gdje je njegov prozor. Rekla mi je da je u prizemlju i odvela me iza zgrade. I naravno da smo se vidjeli. Samo je pružio ruku i pozdravio me na identičan način, kao da ništa tu nema fatalno. Da nema rastanka'', izgovorila je teško Olivera.

''I tako je ta naša priča s prozorima... Smatram da je zauvijek ostavio jedan prozor preko kojeg komuniciramo i dan-danas. Ja sam mu mahala i pokazivala da bude jak i čvrst. Pozivala ga, kao što je on mene zvao da izađem iz studenjaka... Za njega bi to sigurno bila neka nova pjesma kojom bi rasplakao prvo mene pa onda i generacije i generacije...", rekla je.

Olivera i Đorđe vjenčali su se 1981. godine i roditelji su kćeri Jelene i Jovane te sina Aleksa. Njihovu su ljubavnu priču mnogi opisivali kao onu iz bajke, a ona mu je bila vječna inspiracija u stvaranju najljepših ljubavnih pjesama uz koje su odrastale generacije.

Upoznali su se još davne 1979. godine, a on je njihov susret u više navrata opisao filmskim. Upoznali su se slučajno, a od prvog se susreta nisu razdvajali duže od nekoliko dana. Često je isticao kako su sate provodili u šetnjama i razgovorima, a kada bi se morali odvojiti silno bi si nedostajali, te su uskoro svoju ljubav okrunili brakom.

