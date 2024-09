Predstavljena je prva epizoda najuzbudljivijeg televizijskog projekta godine: ''Nemoguće je ostati ravnodušan...''

Održana je premijera nove serije Nove TV ''U dobru i zlu'', a svoje prve dojmove za naš portal otkrile su nam i zvijezde serije.

U zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana je premijera nove serije Nove TV ''U dobru i zlu''.

Svega nekoliko dana ostalo je do početka emitiranja na televizijskim ekranima, a u kino dvorani glumačka ekipa, članovi produkcije te brojni predstavnici medija imali su jedinstvenu priliku pogledati prvu epizodu ove iščekivane serije, dobivši tako savršen uvod u ono što mnogi već sada nazivaju najuzbudljivijim televizijskim projektom godine.

U seriji "U dobru i zlu", gledatelji će od ponedjeljka 9. rujna imati priliku pratiti složenu priču o Veljku Srići, čovjeku koji balansira između dvije obitelji i suočava se s posljedicama svog dvostrukog života. Jedan od najjačih aduta serije "U dobru i zlu" svakako je i njezina vrhunska glumačka postava koja okuplja neke od najcjenjenijih imena hrvatskog glumišta, ali i mlade nade koje će zasigurno postati nove zvijezde. Uz Filipa Juričića u glavnoj ulozi, uz njega su Ksenija Pajić, Mirna Medaković Stepinac, Iva Mihalić, Martina Stjepanović, Enes Vejzović, Katarina Baban, Jelena Miholjević, Žarko Radić, Momčilo Otašević, Filip Detelić, Ana Begić Tahiri, Tanja Smoje, Igor Kovač, Robert Plemić, Ammar Mešić, Lena Medar, Lana Ujević, Marija Klanac, Toma Medvešek, Iva Šimić Šakoronja, Dora Dimić Rakar, Amar Selimović, Tena Jeić Gajski, Ivona Dragaš Bilogrević, Filip Budimir.

Nakon emitiranja, s nama su svoje prve dojmove podijelile i neki od njih.

Glavni glumac, Filip Juričić, viđenim je malo reći oduševljen.

''Ja sam uvijek netko tko je oko tih projekcija skeptičan, uvijek nađem 100 mana, ali kako je ova epizoda tekla, ja sam bio sve oduševljeniji i oduševljeniji. Produkcijski nivo na kojem je snimljena serija je fantastičan. Ja gledam serije na Netflixu i svugdje, ali način na koji je ova serija snimljena je fantastičan i mislim da se nemamo čega sramiti. Glumci, zaplet, sve je toliko zanimljivo, šareno. Zagreb predivno izgleda, sve je baš vrhunski'', nije prestajao s hvalom.

''Sad mi je neugodno jer hvalim konja na kojem ja jašem! Ali to je moj najiskreniji dojam. Baš sam zadovoljan i sretan i nadam se da će tako zadovoljna biti i publika'', zaključuje.

Njegova majka iz serije, glumica Ksenija Pajić, također ima samo riječi hvale.

''Još sam uzbuđena i ovo što sam vidjela je apsolutno fantastično. Toliko sam sretna, već po prvoj epizodi ovo je dobra serija, dobra je priča, glumački odlično, scene, ton… Nemam niti jednu zamjerku! Ima duhovitih stvari, ima dirljivih stvari, ponosna sam na svakog tko je sudjelovao u stvaranju, ja sam prezadovoljna.''

A svoj dojam kratko je prokomentirala i glumica Katarina Baban.

''Ja sam oduševljena, vidim to i po reakcijama kolega. Izašli su van nasmiješeni i ozarenih lica. Mislim da će ovo bit jedna jako dobra i kvalitetna serija. Toliko toga se dogodi već u prvoj epizodi i mislim da je nemoguće ostati ravnodušan na ovakav sadržaj i zaplet.''

Ona već u prvoj epizodi, baš poput glavnog lika, otkriva da nešto veliko skriva.

''Ja sam dosad imala najviše priliku igrati negativku, i sad su me prijatelji zezali da opet glumim negativku, ali ova negativka je doista drugačija. Premazana je svim mastima, jako je lukava, snalažljiva i ostavlja dojam jedne žene koja zna što želi. Ne da da ju itko maltretira, ucjenjuje i njoj sam doista drugačije pristupila nego ostalim ''zlicama''. Temperamentna je, voli da je po njenom i moram priznati da mi se to sviđa'', otkrila je sitno, a što to skriva i hoće li i vas oduševiti prva epizoda kao i glumce, saznajte već sljedećeg ponedjeljka, 9. rujna, u 21:15 na Novoj TV.

