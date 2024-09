Danas je princeza, a na internetu još postoje njezine slike u toplesu iz showa koji je gledao cijeli svijet

Sretne vijesti stižu sa švedskog kraljevskog dvora, a ovo je priča o princezi Sofiji koja je proglašena najkontroverznijom princezom.

Princeza Sofija od Švedske na prvu vam zasigurno daje sliku savršene princeze, ali njen život prije udaje za švedskog princa sve će ostaviti u blagom šoku.

Prije nego što se udala za Carla Philipa, Sofia je bila poznata partijanerica, a raskalašeni život nije joj bio stran.

S 20 godina, tada poznata kao Sofia Hellqvist, bila je švedski model. Tako mlada bila je hit među čitateljima Slitza, a 2004. osvojila je titulu Miss Slitz.

Zatim je sudjelovala u TV emisiji ''Paradise Hotel'' u stilu današnjeg ''Love Islanda''. U tom showu, mladi i fizički privlačni ljudi ostavljeni su na mjestu daleko od svega kako bi se među njima razvile seksualne tenzije, a to je tada uspjela napraviti i Sofia pa svi i danas pamte scenu u kojoj ju je muški kolega iz showa masirao dok je ona bila u toplesu.

Ove kontroverzne fotografije pogledajte OVDJE.

Nakon showa, koji je sniman u Las Vegasu, preselila se u New York kako bi studirala računovodstvo i poslovni razvoj na ''New York Institute of English and Business''.

Dok je pohađala fakultet, postala je i kvalificirana instruktorica joge, a kad se vratila u Švedsku, nastavila je studiranje na Sveučilištu u Stockholmu o globalnoj etici, djeci i mladima i UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta u teoriji u švedskoj praksi.

Za vrijeme svog života u Americi, Sofia je pisala blog pa spomenula da se na zabavama znala družiti i s kontroverznim P Diddyjem i glumcem Markom Wahlbergom.

''Biti žena u NY je prednost. Nemojte ovo pogrešno shvatiti, ali ovdje su muškarci ti koji žele zadovoljiti'', rekla je.

Također je upoznala ''kraljicu pornografije'' Jennu Jameson, a u intervjuu za Slitz rekla je da su se njih dvije čak i ljubile.

''Završili smo na istoj zabavi kao i Jenna. Prišla je i rekla da sam jedna od najslađih djevojaka koje je vidjela i htjela je da dođem i sjedim s njima'', rekla je.

Po povratku u Švedsku, nastavila se baviti manekenstvom, a onda je u Stockholmu pet godina nakon reality showa upoznala princa Carla Philipa u jednom noćnom klubu. Bila je to ljubav na prvi pogled, a u roku od godinu dana, par se preselio u Djurgården u Stockholmu, gdje još uvijek žive u vili Solbacken.

Pričalo se da je švedska kraljica Silvia Sofiju smatrala neprikladnom za njenog sina, ali ju je na kraju uspjela osvojiti svojom osobnošću.

A osim prinčeve mame, kad se pročulo za njihovu vezu bila je šokirana i švedska javnost.

Govoreći 2013. godine o svojoj skandaloznoj prošlosti, Sofia je odbacila sve kritike.

''Za mene je to prilično dosadna priča, dogodilo se to prije 10 godina i nastavila sam sa svojim životom. Ali bez kajanja, iskustvo oblikuje čovjeka.''

''Suočila sam se s ogromnom količinom mržnje od ljudi. Bila sam iznenađena i to je definitivno utjecalo na mene. Nisam razumjela da ljudi imaju toliku potrebu izraziti koliko me mrze. Bilo je teško, ali ne žalim ni za čim. Sva ta iskustva učinila su me osobom kakva jesam'', rekla je 2021. godine za jednu švedsku televiziju.

Sofijine zaruke s princem Carlom objavljene su 27. lipnja 2014., a par se vjenčao u Kraljevskoj kapeli 13. lipnja 2015.

Nakon vjenčanja, novopečeni kraljevski par osnovao je Zakladu princa Carla Philipa i princeze Sofije.

Princeza Sofia provodi velik dio svog vremena u dobrotvornoj organizaciji koja se uglavnom usredotočuje na pitanja o mladima.

A ovih dana saznali su i lijepu vijest. Princeza je trudna s njihovim četvrtim djetetom, a beba stiže sljedeće godine.

"Princeza Sofia je dobro, a dijete bi se trebalo roditi u veljači 2025. godine", navodi se u priopćenju palače.

Sretni par vijest je objavio uz svoju fotografiju na Instagramu.

Sofia i Carl već imaju sedmogodišnjeg princa Alexandera, petogodišnjeg princa Gabriela i dvogodišnjeg princa Juliana.

