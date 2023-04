Otkrivene mračne tajne iz luksuznih restorana slavnog kuhara, izgleda da nije sve tako bajno kako djeluje!

Nusret Gökçe iliti Salt Bae našao se u središtu pažnje nakon što su u javnost procurile ozbiljne optužbe njegovih bivših zaposlenika.

Nusret Gökçe, u svijetu poznat kao Salt Bae, postao je slavan nakon videa iz 2017. godine u kojem se vidi kako solju posipa mesni odrezak svojom posebnom tehnikom, a zahvaljujući kojem je proširio svoje restoransko carstvo, koje danas uključuje 22 luksuzna restorana Nusr-Et.

Međutim, nije sve tako bajno jer je nova istraga otkrila Nusretovu mračniju stranu. Protiv njega je pristiglo čak sedam tužbi u dva različita grada, a devetero bivših zaposlenika opisalo ga je kao tiranina opsjednutog bogatstvom, izvijestila je Sophia Ankel iz Insidera. Uz optužbe za krađu plaća i kršenje radnog odnosa bivši zaposlenici optužuju ga i za mizoginiju te diskriminaciju.

"Osjećala sam se kao da me ne tretiraju dobro, nisu me poštovali", rekla je bivša zaposlenica Nusr-Et Miamija za Insider.

Ostali također tvrde da su suočeni s diskriminacijom jer nisu bili Turci te da su turski zaposlenici bili tretirani puno bolje, pokazalo je istraživanje Insidera. U pritužbi podnesenoj u studenom 2021. godine Angelo Maher, poslužitelj u Nusr-Et New Yorku, tvrdio je da je dobio otkaz godinu dana ranije, i to nakon što je progovorio protiv, kako je rekao, diskriminacije pri zapošljavanju temeljene na nacionalnosti. Unatoč njegovu prethodnom dobrom učinku nije ponovno zaposlen nakon ublažavanja ograničenja vezanih uz COVID-19, iako svi turski zaposlenici jesu, stoji u njegovoj sudskoj tužbi.

Maher je također naveo da turski zaposlenici nisu bili ukoreni zbog svojih pogrešaka kao njihovi kolege drugih nacionalnosti, a to su potvrdili i ostali. Maher, koji se identificira kao Latinoamerikanac, naveo je u svojoj tužbi da ga je kolega nazvao "španjolskim *ranjem" te je dodao da je pretrpio duševnu i fizičku bol nakon što je radno mjesto postalo mjesto fizičkog i diskriminirajućeg zastrašivanja usmjerenog na zaposlenike koji nisu Turci.

Žene koje su radile u Nusretovim restoranima rekle su da im je rečeno da nose otvorenu odjeću te da su ih njihovi muški kolege maltretirali. Agentica za rezervacije u restoranu Nusr-Et Miami rekla je da su neke njezine kolegice bile prisiljene nositi haljine koje su izgledale kao da idu u klub, dok je ona nosila standardnu ​​uniformu.

Elizabeth Cruz, bivša barmenica u Nusr-Et New Yorku, tvrdi da ju je generalni direktor zamolio da se presvuče u kratku suknju, visoke potpetice i gornji dio koji otkriva prvog radnog dana, navodi se u pritužbi podnesenoj u studenom 2021. godine. Nakon što je menadžer otkrio da je Cruz Dominikanka, navodno joj je rekao: "Moja žena je Dominikanka, znam kakve ste vi žene" - što je ona shvatila kao nagovještaj seksualnog promiskuiteta.

Nakon toga osjećala se poniženom, ali je udovoljila zahtjevu menadžera. Muški kolege počeli su je maltretirati i rekli su joj da bi trebala raditi kao striptizeta. Jedan ju je gnjavio da ode s njim na spoj, čak ju je jedne večeri pratio kući unatoč njezinim molbama da prestane. Cruz je u pritužbi napomenula da druge zaposlenice, koje su bile Turkinje, nisu morale nositi odjeću koja otkriva kao ona i neke druge. Dva tjedna nakon što je tražila da nosi standardnu uniformu dobila je otkaz, a u svojoj tužbi navodi da je to bila osveta za njezine pritužbe.

U drugoj tužbi podnesenoj u siječnju 2020. godine Melissa Compere, bivša zaposlenica u Nusr-Et Miamiju, rekla je da unatoč svojim kvalifikacijama nije bila unaprijeđena zato što je žena. Ona i Nusret potom su postigli povjerljivi sporazum, a njegovi odvjetnici zanijekali su sve tvrdnje koje je ona podnijela u sudskom podnesku.

Nusret nije odgovorio na pitanja Insidera, a oglasio se preko odvjetnice koja ga zastupa, Christy Reuter.

"Optužbe zapravo nisu ništa više od ponavljanja starih tužbi u kojima su potraživanja bila osporena", izjavila je za Insider.

Salt je jedan od najpopularnijih turskih kuhara i poznatih ličnosti. Svjetsku slavu dobio je zahvaljujući posebnoj tehnici pripreme i začinjavanja mesa, a o njegovoj popularnosti svjedoči i to što je jedan od najtraženijih kuhara među holivudskom elitom. Danas je vlasnik luksuznih restorana, a cijene njegovih famoznih bifteka optočenih zlatom kreću se i do "samo" 800 eura. Kod njega na večere dolaze najpoznatije zvijezde, poput Rihanne, Davida Beckhama, Andree Bocellija, Ala Pacina, Jasona Stathama i brojnih drugih, koji su jedva dočekali da se fotografiraju s njim.

No Salt je nekada živio potpuno drugačijim životom nego danas. Rođen je 1983. godine u obitelji sa sedmero djece koja se borila da preživi. Njegov otac radio je kao rudar, a on je u 6. razredu prekinuo školovanje kako bi se mogao zaposliti i pomoći obitelji. Posao je pronašao kod lokalnog mesara i očito se u tom zanimanju pronašao jer je s 26 godina odlučio otići u Buenos Aires kako bi naučio raditi s odrescima, i to od vrhunskih profesionalaca.

Godinu kasnije vratio se kući u Tursku i otvorio prvi restoran Nusr.Et, u kojem se nalazilo tek osam stolova. No ubrzo je upoznao turskog poduzetnika Ferita Sahenka, kojeg je toliko oduševio da mu je odlučio pomoći i uložiti svoj novac u njega i restorane, što se pokazalo itekako dobrim potezom.

