Slavni kuhar koji je izgradio milijunsko carstvo pokazao skromnu kuću u kojoj je odrastao, pa dobio reakcije kojima se baš i nije nadao!

Salt Bae pokazao je svojim pratiteljima na Instagramu skromnu kuću u kojoj je nekada živio, pa izazvao različite reakcije.

Jedan od najpoznatijih i najuspješnijih kulinarskih chefova Nusret Gokce iliti Salt Bae danas se može pohvaliti lancem restorana koje je otvorio u nekoliko zemalja i za koje se čeka stol više unatoč vrtoglavim cijenama, no njegov se život prije nekoliko godina uvelike razlikovao od toga.

Pogledaj i ovo Zagrljaj poslije dvije godine Kuhar koji je izgradio milijunsko carstvo naizgled običnim susretom s majkom razbjesnio mnoge

Salt je na svojem profilu na Instagramu, na kojem ima više od pedeset milijuna pratitelja, podijelio video kojim je htio pokazati kako su izgledali njegovo djetinjstvo i mladi dani, obilježeni siromaštvom i neimaštinom u jednom turskom selu iz kojeg potječe.

"Svi moji snovi i ciljevi dosad su mi se ostvarili", napisao je Salt uz video u kojem su između ostalog prikazane njegove fotografije s roditeljima, ali i njegova skromna rodna kuća.

"Drago nam je zbog tebe", "Svaka čast", "Poštovanje", "Bravo", "Primjer si mnogima", "Za svaku pohvalu", dio je komentara koje je dobio.

No njegova se objava nije svima svidjela i naišao je na mnoge negativne komentare i kritike na račun ponašanja.

"Oprosti, prijatelju, još uvijek si dijete zaokupljeno sobom. Više sreće sljedeći put", "Tvoja je priča skromna, ali si dopustio da ti sva ta slava uđe u glavu. Ispričaj se igračima koji su također teško radili kako bi zaslužili Svjetsko prvenstvo i pokal koji nisi zaslužio dirati. Ili ćeš se i dalje ponašati onako kako jesi?", "Sada pokušavaš pridobiti simpatije", "Pun si sebe, postaješ narcisoidan", poručili su mu.

Salt je jedan od najpopularnijih turskih kuhara i poznatih ličnosti. Svjetsku slavu dobio je zahvaljujući posebnoj tehnici pripreme i začinjavanja mesa, a njegovoj popularnosti svjedoči i to što je jedan od najtraženijih kuhara među holivudskom elitom. Danas je vlasnik luksuznih restorana, a cijene njegovih famoznih bifteka optočenih zlatom kreću se i do "samo" 800 eura. Kod njega na večere dolaze najpoznatije zvijezde poput Rihanne, Davida Beckhama, Andree Bocellija, Ala Pacina, Jasona Stathama i brojnih drugih koji su jedva dočekali da se fotografiraju s njim.

No Salt je nekada živio potpuno drugačijim životom nego danas. Rođen je 1983. godine u obitelji sa sedmero djece koja se borila da preživi. Njegov otac radio je kao rudar, a on je u 6. razredu prekinuo školovanje kako bi se mogao zaposliti i pomoći obitelji. Posao je pronašao kod lokalnog mesara i očito se u tom zanimanju pronašao jer je s 26 godina odlučio otići u Buenos Aieres kako bi naučio raditi s odrescima, i to od vrhunskih profesionalaca.

Godinu kasnije vratio se kući u Tursku i otvorio prvi restoran Nusr.Et, u kojem se nalazilo tek osam stolova. No ubrzo je upoznao turskog poduzetnika Ferita Sahenka, kojeg je toliko oduševio da mu je odlučio pomoći i uložiti svoj novac u njega i restorane, što se pokazalo itekako dobrim potezom.

Salt je danas ponosni i uspješni vlasnik 14 restorana diljem svijeta, za čijim se specijalitetima svi otimaju. Na Instagramu ga trenutačno prati 50,5 milijuna ljudi, a tu objavljuje svoje trenutke iz kuhinje, restorana i privatnog života.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Sevka pozirala i istaknula svoje vitke noge, no jedan je pratitelj primijetio nešto drugo: ''Malo su isfušarili...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lidija Bačić utegnuta u haljinicu od lateksa oblinama raspametila obožavatelje: "Djevojka iz snova!"