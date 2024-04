Samo Nives Celzijus može ovako izgledati dok radi teški fizički posao, a pokazala je i da je prava majstorica: ''Svaka čast, ovo ne viđamo svaki dan!''

Nives Celzijus pokazala je kako sama renovira svoju terasu, a sve je odradila u izazovnim izdanjima.

Pjevačica i glumica Nives Celzijus svojim je obožavateljima ponovno pokazala da se ne boji zasukati rukave te je tako objavila novi videozapis na kojem obavlja teške fizičke poslove.

Celzijus se snimila kako obnavlja terasu, a pohvalila se i što je sve radila. Sama je miješala žbuku, brusila drvene ploče i farbala ogradu, a sve to odradila je u kratkim hlačicama i topićima, a jednom je čak brusila i gornjem dijelu bikinija.

''Kolekcija najdražih vam radova majstorice Celzijus. Hoćemo nove radove?'', napisala je u opisu videa.

''Radiš po kvadratu ili?'', ''Svaka čast ovo se ne viđa svaki dan'', ''Kuku lele majstorica prava'', ''Vrijednica naša'', ''Bravo'', bili su neki od brojnih kvadrata.

Za In Magazin otkrila je da za ovakvo tijelo redovito vježba u teretani, a čini se da joj pomažu i ovakvi radovi.

"Došla sam u fazu da kada me netko zezne za trening, kada mi uskoči u moj termin, ja sam toliko ljuta! Ja sam baš ljuta! Haha! Još kad bi mi se dogodio neki kalorijski deficit, mislim da bih onda bila stvarno bombetina, ali ne, ja sam hedonist. Ja stvarno volim jesti, gurman sam, uživam u hrani. Meni, kad razmislim, što mi je najvažnije u životu, ako ne govorimo o osobama, to je onda spavanje, da se dobro naspavam, da jedem nešto fino, da popijem možda čašu vina u društvu i to je to, meni ništa više ne treba", priznala je Nives.

Inače, sa svoje terase Nives ljeti često objavljuje svoje seksi fotografije, a sada ju je sredila i u novo ruho za nove objave koje slijede.

