Nives ispod sakoa izvirio čipkasti grudnjak i otkrio raskošno poprsje, evo za koji je grad u susjedstvu odabrala ovu seksi kombinaciju!

Nives Celzijus objavila je novu fotografiju na kojoj pozira posebno sređena.

Nives Celzijus posljednjih nekoliko dana odmara u Beogradu, a da je tamo otkrila nam je bila seksi fotografijom iz kreveta.

Sada se javila pozirajući u ljuljačci, a na sebi je imala crno odijelo ispod kojeg je nosila samo čipkasti grudnjak u istoj nijansi.

Tako je do izražaja došlo njezino dobro poznato raskošno poprsje kojeg su dodatno isticale crte od grudnjaka. Na Instagramu je otkrila da od kad je došla samo leži i odmara, no došlo je vrijeme i da se sredi i ode malo do grada.

"Pozdrav Beograde", napisala je u opisu.

Sonja Kovač, Žanamari Perčić i Ecija Ivušić uputile su joj emotikone gorućih vatrica.

"Vražja djevojka", "Ljepotice, ostavila si nas bez teksta", "Boginjo", "Prelijepa si", samo su oduševljeno nastavili nizati komplimente fanovi.

Na Instagramu je prati više od 456 tisuća pratitelja, a s njima rado dijeli svoje atraktivne fotografije u kojima ističe raskošne atribute.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Legendarni Ferata zbog teške se bolesti povukao u svoja četiri zida, a sada je viđen nakon dugo vremena!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša glumica svom je zgodnom suprugu pripremila iznenađenje pa u opisu otkrila: ''Konačno smo vršnjaci!''