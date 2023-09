Još jedna poznata Hrvatica podijelila je svoje mučno iskustvo: "Samo si zamislite da je to vaša kći, biste li onda razmišljali s - ali?''

Nina Martina Korbar otkrila je da je bila u vezi s manijakom te je pozvala ljude da pomognu zaštititi žrtve nasilja.

Nasilje u obitelji ovih je dana goruća tema u Hrvatskoj, nakon što je objavljena snimka u kojoj bivši rukometaš Denis Buntić zlostavlja svoju suprugu Klaru.

O svemu tome sada se oglasila i pjevačica Nina Martina Korbar, koju smo prije dvije godine gledali u showu Supertalent, gdje je sve oduševila svojim moćnim vokalom.

"Čula sam maloprije snimku Denisa Buntića na kojoj on maltretira svoju ženu, tuče je i na kojoj ona vrišti urla, mislim...nisam imala želudac ni poslušati tu snimku do kraja", započela je Nina u videu koji je objavila na svojem profilu na TikToku.

"Nakon toga kako sam skrolala malo po TikToku došla sam do snimke neke cure koja je objavila komentare nekih ljudi koju pišu: 'strašno, užas, ali zašto je ona ostala, treba se vidjet što je to, treba snimka ići od početka...' Znači, ljudi, ja stvarno ne znam što je s vama. Ja ne znam možete li se vi staviti u situaciju da je to vaša kći. Znači kakve situacije, kakve veze ima što je bilo otpočetka, tko ima pravo na taj način maltretirati bilo koga? Nebitno je je li neka žena sponzoruša, prostitutka, neobrazovana, ne znam kakva, ili je magistra, doktor, znanstvenica, ne znam što sve ne. Nasilje nitko ne smije trpjeti, niti se ikakvo nasilje može opravdavati. Nema 'ali'. Ljudi moji, jednostavno nasilje je dno dna, mi tome trebamo stati na kraj", poručila je.

Martina se osvrnula na video Maje Jalšovec, bivše natjecateljice MasterChefa, koja je također žestoko osudila komentare s društvenih mreža na slučaj Buntić te je otkrila da je i sama trpjela nasilje u vezi.

I Martina je u nastavku videa progovorila o svojem bivšem, koji joj je prijetio nasiljem.

"Ja sam prije puno godina bila u jednoj vezi s manijakom koji je sociopat i ne znam što sve, što sam shvatila kroz to vrijeme. Jednom mi je u vožnji rekao: 'Pa ja znam da ja tebe lupim da bi ti to odmah rekla svom tati'. Što vi mislite, na što je on mene pripremao, na budućnost punu ljubavi ili je ispipavao teren kako ću ja reagirati ako ostanem s njim i kad on mene krene mlatiti", kazala je.

"Neke žene nemaju snagu otići, neke je sram, neke se boje, ali opravdavati nasilje... To je stoka i to je on, stoka i smeće, kao i svaki nasilnik koji iživljava svoje komplekse i frustracije na ženi, ne samo na ženi nego bilo kome, ali pogotovo na ženi koja je slabija od tebe. Prestrašno. Nitko ne može trpjeti nasilje, ne smije trpjeti nasilje, ljude se treba zaštiti od bilo kakvog nasilja i samo si zamislite da je to vaša kćer, biste li onda razmišljali s 'ali'? Ne biste. Tako da nemojte ni za nekoga tko nije vama blizak razmišljati s 'ali', nego idemo razmišljati da se tome stane na kraj, opravdanja nema, trebamo zaštititi žrtve", zaključila je Nina Martina.

Zatim je objavila još jedan video u kojem je poručila kako bi trebale postojati institucije koje će intervenirati na vrijeme kako bi se prevenirale katastrofe u obiteljima i kako bi svaka osoba trebala imati sigurnost da, kad se obrati za pomoć, da će istu i dobiti.

Podsjetimo, Nina Martina je u Supertalentu stigla do polufinala, a iz natjecanja se povukla zbog zaraze koronavirusom.

