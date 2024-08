Naša pjevačica na Dan pobjede prisjetila se pokojnog oca i zahvalila braniteljima: ''Slava vam, dečki!''

Nika Antolos imala je samo dvije godine kada joj je otac poginuo kod Gospića.

Radijska voditeljica i pjevačica grupe Feminnem Nika Antolos posvetila je emotivnu objavu hrvatskim braniteljima povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Naime, Nika je Instagramu podijelila stihove hrvatskog generala Andrije Matijaša Pauka.

''Gdje si bio '91. gubi posprdni zvuk ako to isto pitaš one koji su nedostižne hrabrosti. Baš vama što pitate, zaradili ste da tu rečenicu izgovorite hrabro na hrvatskom jeziku. Uvijek je postavljao onaj koji je u to vrijeme ganjao tuđe zemlje... Kada krenemo, gorjet će nebo i zemlja!'', napisala je Nika na Instagramu.

Uz stihove je i zahvalila svim braniteljima.

''Hvala vam i slava, dečki. Mir, mir, mir i ljubav prije svega'', dodala je pjevačica uz fotke postavljanja hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi.

Pjevačica naše hit-grupe ranije je otkrila i da je njezin otac Boris bio dragovoljac Domovinskog rata. S još petoricom dragovoljaca iz Rijeke poginuo je u prosincu 1991. kod Gospića kada je Nika imala samo dvije godine. Na društvenim mrežama često mu posvećuje objave te ne skriva ponos na oca.

Prisjetimo se, Nika se već godinama bori s multiplom sklerozom, zbog koje se na neko vrijeme bila povukla iz javnosti. U veljači je za IN magazin otkrila da već pet godina nema simptome.

Više pročitajte OVDJE.

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Ludo su zaljubljeni i nakon 23 godine braka, riječi kojima su jedno drugom javno iskazali ljubav sve govore!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Matija Cvek s kćerkicom u naručju raznježio je fanove, evo kako uživaju na moru!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sve je spremno za spektakl u Imotskom! Pogledajte kako izgleda stadion na kojem će nastupiti Thompson i prijatelji

Pogledaji ovo Celebrity Mate Bulić za okupljene u Kninu pripremio je najveće domoljubne hitove: ''Ova djeca, ona su moja najveća snaga, na njima sve ostaje...''

Pogledaji ovo inMagazin Prisjetili smo se najljepših domoljubnih pjesama, koja je vama najdraža?

Pogledaji ovo Celebrity Tko je pjevačica od čije su se izvedbe himne u Kninu svi ježili? Često pjeva s poznatim tatom, a ovo joj nije prvi nastup na Oluji

Pogledaji ovo Zanimljivosti Meghan Markle još je jednom na bolan način odbijena od kraljevske obitelji, fanovi su užasnuti