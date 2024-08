Mate Bulić za okupljene u Kninu pripremio je najveće domoljubne hitove: ''Ova djeca, ona su moja najveća snaga, na njima sve ostaje...''

Na ulicama Knina danas će se čuti glasovi Maje Šuput i Mate Bulića, legendarni pjevač u Dnevniku Nove TV otkrio je što su spremili za glazbenu proslavu ''Oluje''.

Okupljene u Kninu danas će zabavljati dvije hrvatske glazbene legende – Maja Šuput i Mate Bulić.

Maja Šuput na pozornicu će izaći nešto kasnije, a prije nje Mate Bulić pripremio je svoje najveće domoljubne hitove te dostojnu proslavu najavio u Dnevniku Nove TV.

''Kao i svaki put srce mi je ogromno. Vidite ovu ljepotu, razdragane ljude, mladeži koliko ima. Naravno da sam ponosan i sretan pošto je najveća vojno-redarstvena akcija koju smo imali naš simbol. Zahvalit ćemo se braniteljima, hvala im lijepo i nek im je laka hrvatska zemlja. A mi moramo dalje, mi ćemo čuvat i poštovati ono za što su se borili'', govori Mate.

Koje pjesme ga obožavatelji na nastupima najviše traže?

''Pa Mate Bulić ima jedan repertoar koji zadovoljava kriterije od 7 do 77! Ova djeca će večeras pjevati svaku moju pjesmu, bit će moja najveća snaga i to me raduje zato što oni moraju znati da je ovo sve ostavljeno njima, da oni to moraju čuvati, puni su snage, volje i emocije i sigurno će to uspjeti'', govori radosno.

Svi govore i o sutrašnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona gdje će mu gost biti i Mate.

''Nisam uzbuđen, ali sam pozitivno nastrojen. Tako velike stvari, tako veliki izvođači, po meni je to najveći glazbeno-scenski spektakl u regiji.''

''Hvala Bogu da je konačno donio odluku, ja sam mu stalno govori to. Marko je jedna veličina, to je i pokazao i došlo je vrijeme!''

Imotski, Dugopolje, što slijedi poslije?

''Ja bih volio da budu još 2 Dugopolja i da svi koji cijene njegovo djelo da dođu i da svi budu zadovoljni.''

Bulić je s Majom Šuput prije 12 godina izdao duet ''Dvije lude''.

''Maja i ja smo prijatelji više od 15 godina. Imamo dobar tandem, ona ima svoj đir, ja svoj i kad se to spoji to je dobro. Mislim da će svi koji danas dođu time biti zadovoljni.''

