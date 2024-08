Prisjetili smo se najljepših domoljubnih pjesama, koja je vama najdraža?

Pjesma ''Moja domovina'', koju je otpjevao hrvatski bend aid, mnogima je i danas najdraža domoljubna pjesma. U prilogu In magazina prisjetili smo se i drugih srcu dragih. Otkrivamo kako su nastajale uspješnice koje su obilježila ratne godine.

Kada bi se tih ratnih godina s malih ekrana i radioprijamnika zaorila ''Moja domovina'', nitko nije ni pokušavao sakriti emocije. O ponosu, ljepoti domovine i želji za mirom zapjevale su najveće hrvatske zvijezde. Klasik ''Moja domovina'' napisali su Rajko Dujmić i Zrinko Tutić. U srca hrvatskog naroda uselila se te 1991., i ondje ponosno živi i danas.

1991. i Tomislav Ivčić pjesmom je molio "Zaustavite rat u Hrvatskoj". Zbog poruke koju je njome poslao, pjevajući na engleskom jeziku, Ivčića je čuo cijeli svijet. Dospjela je i na listu najslušanijih pjesama američke top ljestvice Billboard.



Te iste teške, ratne godine, Ivčićev brat Đani Maršan otpjevao je "Bože čuvaj Hrvatsku", svojevrsnu himnu Domovinskog rata.



''Sam naslov ja sam u Zagrebu vidio u jednom izlogu na početku Ilice, to mi se usjeklo u pamćenje, onda sam razmišljao kako da ja dam svoj doprinos važnom trenutku kroz koji smo svi prolazili'', ispričao je jednom prilikom Đani Maršan.



Domoljublje je pjesmom ratnih devedestih godina izrazio i cijeli niz glazbenika. Bio je to njihov doprinos stvaranju domovine.



Da smo na tvrdoj stini povijest pisali, otpjevao je Dražen Žanko u svojem "Stoljeću sedmom", a ti će stihovi zauvijek ostati podsjetnik na ratne devedesete.



''Bez ikakvih proračuna ispala je stvarno spontano, zdravo, nije čovjek razmišljao o nečemu nego je osjetio da je to trenutak da da sebe. Vidio sam da je izvanredan tekst, napisao ga je Ivo Cvikić, sada već pokojni, tako dam ja i taj video sam financirao i napravio s klapom Brodosplit'', ispričao je Dražen Žanko.



A pjesma koja je budila nadu za vrijeme agresije na Hrvatsku je i "Ne dirajte mi ravnicu". Škoro ju je napisao još '89. godine u Americi i nije imala veze s ratom, već s glazbenikovom nostalgijom za tisuće kilometara udaljenom domovinom. S lakoćom je pronašla put do srca i budila nadu.



''Možeš ti sve prenijeti negdje, kad su u pitanju fotografije, ovi koji idu s novcima, vjerojatno novci , ali ponijeti sa sobom svoje ulice , svoje slavonsko blato, moj imotski kamen , to je malo teže i naravno da čovjeka uhvati jedna silna nostalgija i tuga '', priča Škoro.



O domovini na svoj su način pjevali i Doris Dragović te mnogi drui naši glazbenici.



Baš kao što će za sva vremena ostati pjesme poput ''Ruže hrvatske''



Prema mnogima, naša najljepša i najizvođenija domoljubna pjesma je "Lijepa li si" Marka Perkovića Thompsona.

A ovih je dana na radost brojnih obožavatelja Thompson objavio novu pjesmu ''Ako ne znaš što je bilo''.



I danas, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, ponovno se diljem Lijepe naše ore domoljubne pjesme



''Ovaj dan je za mene ponosan od 95. kad sam bio sudionik u operaciji Oluja pa sve do dana današnjega. Ja slavim Dan pobjede a i publika moja, ljudi koji žele slaviti na onaj pravi istinski način'', izjavio je Thompson.



''Pjesme koje stvaram, koje skladam, koje pišem su upravo radi tog našeg ponosa, radi naše tradicije, radi naših vrijednosti, a jedna od velikih vrijednosti je i Dan pobjede'', zaključio je Thompson.

