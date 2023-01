Nevena Rendeli objavila fotku s infuzijom iz bolnice u Zanzibaru: "Neke stvari ne možeš predvidjeti niti spriječiti"

Nevena Rendeli objavila je fotografiju s infuzijom iz bolnice u kojoj je završila nakon posljedica trovanja hranom na odmoru u Zanzibaru.

Naša PR stručnjakinja i bivša televizijska voditeljica Nevena Rendeli ovih je dana na obiteljskom odmoru u Zanzibaru, koji su nakratko poremetile zdravstvene tegobe, no sada je sve u redu.

41-godišnja Nevena otkrila je da su se ona i njezin suprug Mak Vejzović otrovali hranom, a na svom je profilu na Instagramu objavila i fotografiju iz bolnice na kojoj prima infuziju. Potom je umirila svoje prijatelje i pratitelje novom objavom u kojoj je obznanila da se osjeća bolje, te u pričama podijelila i kratki video iz jutarnje šetnje plažom.

"Ljudi, sve je ok. Malo proljev, malo temperatura, infuzija i ko nova sam. To je sve dio avanture, neke stvari ne možeš predvidjeti niti spriječiti. Važno da su cure ok!", napisala je Nevena u jednoj od priča.

A da nevoljama tu nema kraja, otkrila je i da su zamalo ostali bez fotoaparata.

''Ova priča bi se mogla zvati ''Kako provesti dan u džungli s troje djece i dvije bake i preživjeti''! Ako ćemo iskreno, Mak i ja smo završili s trovanjem i temperaturom i skoro bez fotoaparata (pogledaj zadnji video). Djeca su zato oduševljena spice turom i majmunčićem koji nas je skoro pokrao. Njima samo smeta pijesak, u Africi'', napisala je Nevena u opisu nove objave iz džungle.

Uz to je podijelila još nekoliko fotografija iz Zanzibara, a ona je samo jedna od brojnih poznatih Hrvatica koje su najtmurnije vrijeme nakon Nove godine odlučile provesti u toplim krajevima i izvan granica Hrvatske.

Nevena je nekoć bila poznato televizijsko lice, a danas je uspješna poduzetnica i majka triju djevojčica koje je dobila sa suprugom Makom Vejzovićem. Na profilu na Instagramu prati je gotovo 60 tisuća ljudi, s kojima rado dijeli trenutke iz privatne i poslovne sfere, a za fotografije dobiva brojne lajkove i pohvale.

