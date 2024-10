Posao nakon rodiljnog dopusta? Poznate Hrvatice otvoreno o brigama koje su ih mučile: ''Hoće me ljudi zaboraviti''

Hoću li znati raditi svoj posao, jesu li me svi zaboravili i kako će dijete bez mene - neki su od strahova koji muče mame, koje se vraćaju na radno mjesto nakon godinu dana rodiljnog dopusta. O toj je temi s poznatim Hrvaticama razgovarala naša Julija Bačić Barać za In magazin, koja se također upravo vratila s rodiljnog.

Trudnoća, porođaj, pa godina dana s djetetom, a nakon svega toga - opet na posao. I upravo taj povratak s rodiljnog dopusta često je i stresan i šokantan za novopečene mame.

''Mislila sam možda su me svi zaboravili, možda zapravo mene posao neće ni čekati, možda ga neću znati ni raditi'', iskrena je Nevena Rendeli.

''Sa 6 mjeseci sam imala izjavu da da sam financijski potpuno neovisna da ne bi uopće se vraćala na posao nego bila samo mama, mjesec dana kasnije sam jedva čekala da se vratim na posao'', priznaje Lana Gojak.

''Da bila sam malo i zabrinuta i za egzistenciju i kako će to izgledati kad ću se vratiti na posao, hoće me ljudi zaboraviti, na kraju uvijek to dobro ispadne'', priča Marija Husar.

Jer dok se ne približi kraj rodiljnog dopusta, mame su prilično izolirane od starog načina života.

''Uđeš u taj neki svoj film, taj neki svoj život u tu neku nuklearnu zajednicu i sve ti se svodi na to i to zna biti jako lijepo i onda kad izađeš iz nje jer moraš krenuti raditi i družiti se s nekim drugim ljudima i odraslim ljudima, onda to zna biti šok'', priznala je Ivana Husar.

A hoće li trajati godinu - duže ili kraće, ovisi o životnim okolnostima.

''Ja sam sama odlučila da ću biti godinu dana doma i dobro sam to odlučila i instinktivno osjetila da će mi biti potrebno vrijeme da se uhodam u majčinstvo i da nemam ništa drugo na pameti'', govori Lana Gojak.

''Prve tri godine su najvažnije, bila sam kući dala sam si vremena, ali kad je napunio 3 sam počela raditi punom parom i nisam stala'', prisjetila se Ivana Delač.

''Znam da sam prvih 6 mjeseci bila doma jer tad sam kupila svoj prvi stan i rata kredita je bila kao i svima drugima i drugih 6 mjeseci nije ni približno dosta da pokriju niti kredit niti vaš život tako da sam ja išla jako brzo raditi kad je Kiara imala 6 mjeseci'', prisjetila se Lana Klingor.

Lana Klingor Mihić na rodiljnom je dopustu bila samo s prvom od svoje 3 kćeri.

''Kad ste privatnik ne postoji ni slobodno vrijeme ni vikend ni porodiljni ni godišnji, možete, ali onda klijent se vrlo brzo snađe i ode negdje drugdje'', otkrila je.

Zbog majčinstva napustila je i pjevačku karijeru.

''Bilo mi je strašno teško, uvijek sam mislila tko će angažirati tu curu koja je rodila prije 6 mjeseci, to onak, padaš u zaborav i dijelom je to i bilo tako, možda sam ja trebala više gristi, ali sam ja tad donijela odluku da me dijete treba najviše i da ako to znači da ću potpuno zanemariti svoju pjevačku karijeru što se na kraju i dogodilo ja sam toga svjesna i na to sam pristala'', prisjetila se Lana.

Marija Husar Rimac po drugi put je na rodiljni dopust otišla u 46. godini, kad je rodila drugog sina.

''Dok sam bila na porodiljnom definitivno su me jako prali hormoni. Trebala sam ispuniti potrebe male bebe i malog djeteta koji je ljubomoran što je došla mala beba u kuću, krenuo je u prvi razred, sve sastavilo u isto vrijeme'', ispričao je.

A jednu scenu iz prvih dana majčinstva nikad neće zaboraviti.

''Masna kosa, rep gore, trenirka, ja sva izvan sebe, neispavana i onda sam stala i pogledala svoju kuću i rekla Marija da li si ti htjela to? Da, ja sam htjela to pa to tak izgleda, pa to prihvati i onda sam rekla da ja to prihvaćam i onda mi je bilo puno lakše'', priznaje Marija.

Nakon pauze zbog rođenja djeteta, mnoge žene drugačije gledaju i na posao.

''Odlazak na posao mi više nije čak i kad su neke bed situacije, stresne, otkad sam mama mi je to odmor'', kaže Lana Gojak.

''Super mi je što sad muškarci uzimaju porodljini da mi žene idemo raditi, a tate budu uz svoju djecu i veliko bravo za to'', zaključila je Lana.

Bravo za tate, ali još veće bravo za mame koje na godinu dana sve zaustave zbog tog malog, ali najvažnijeg bića u njihovim životima.

