Neda Ukraden imala je poseban povod da kćeri i zetu uputi emotivne riječi: ''Učinili ste me najsretnijom...''

Neda Ukraden na društvenim mrežama prisjetila se udaje svoje kćeri Jelene prije 15 godina.

Pjevačica Neda Ukraden na društvenim mrežama objavila je jednu staru fotografiju, a za to je imala i poseban povod.

Njena kći Jelena i zet Predrag slavili su 15. godišnjicu braka, a Neda je objavila njihovu zajedničku uspomenu od tog sretnog dana.

"Kćeri moja jel to taj? Jeste majko on je znaj"... Draga moja Jeco i zete Peco, na današnji dan, prije 15 godina, učinili ste me najsretnijom majkom i taštom na svijetu! A vašom divnom dječicom, Aleksandrom, Nedom i Dušanom najponosnijom bakom! Hvala vam za ljubav, požrtvovanje i poštovanje! Želim vam svu sreću, zdravlje i da ostarite u ljubavi zajedno. Ljubi vas vasa mama Neda'', poželjela im je o sveg srca.

Neda ima i blizak odnos sa zetom Predragom, kojem je nedavno čestitala rođendan. Čestitku možete pročitati OVDJE.

Zanimljivo je da njen zet čak ima i tetovažu posvećenu pjevačici, a više pogledajte OVDJE.

Jelena inače radi kao direktorica marketinga, a usto je i vlasnica salona za uljepšavanje u Beogradu.

