U 54. godini dobila drugo dijete: Jedna od najpoznatijih žena na svijetu jedva je dočekala podijeliti sretnu vijest!

Manekenka Naomi Campbell postala je mama dječaka u 54. godini, a sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama te dodala da nikada nije kasno da se postane majka.

Naomi je objavila fotografiju na kojoj drži novorođenče u krilu, a bebu za ruku drži njezina kći, čija se ruka vidi na fotografiji.

''Dušo moja mala, znaj da si cijenjena bez mjere i okružena ljubavlju od trenutka kada si nas počastila svojom prisutnošću'', napisala je Naomi uz fotografiju prinove.

''Pravi dar od Boga, blagoslovljen! Dobro došao, dječače. Nikada nije kasno da se postane majka'', dodala je.

U svibnju 2021. godine dobila je kćerkicu, svoje prvo dijete. Tad je rekla da je vrlo malo ljudi iz njezina kruga prijatelja i članova obitelji znalo da planira postati mama.

Izvor je za Daily Mail rekao: ''Naomi je stvarno snažna žena. To je ono što je oduvijek željela. Ona je tako sretna. Tako je uzbuđena što će svojoj djevojčici dati brata. S toliko ponosa iščekuje godine koje dolaze.''

Strani mediji nagađaju da je Naomi oba djeteta rodila surogat-majka, iako ona to nikad nije potvrdila. Drugi su nagađali i da je slavna ljepotica usvojila djevojčicu, no ona je prošle godine to demantirala i rekla kako je to njezina kći te da je tek malo ljudi znalo da je ona trudna.

Manekenka svoju privatnost inače čuva dalje od očiju javnosti, a pogotovo kada je riječ o kćeri, kojoj dosad još nije otkrila ni ime.

Ponekad se njezinom preslatkom fotografijom pohvali na društvenim mrežama, a pratitelji silno žele znati njezino ime.

S kćeri je pozirala i za britanski Vogue, a evo što je o njoj tada rekla.

''Ona je dobra djevojčica. Dobro spava, gotovo da i ne plače i jako je aktivna. Puno se smije. Samo čekam da počne govoriti'', ispričala je Naomi.

Tko je otac djeteta, ne zna se, ali poznato je da se tijekom mjeseci oko začeća Naomi zabavljala s reperom Skepptom i s mlađahnim bivšim članom benda One Direction Liamom Payneom. Ali manekenka o tome mudro šuti.

