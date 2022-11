Srpski miljenik žena pojavom izazvao pravu pomutnju pa pažljivom gestom oduševio sve redom!

Miloš Biković pojavio se na jednom događaju u Beogradu, gdje je svojim dolaskom izazvao pravu pomutnju među okupljenim novinarima.

Miloš Biković trenutačno je jedan od omiljenih glumaca u regiji, a posebno je drag ženskom dijelu publike, pa nijedan njegov novi potez ne prolazi neopaženo.

Pogledaj i ovo Sve se vidjelo Bivša djevojka srpskog miljenika žena zaprepastila pojavom u prozirnoj haljini koja nije baš ništa sakrila

Tako je na proslavi časopisa Gorki list u Beogradu svojim dolaskom izazvao pravu pomutnju među novinarima koji su se oko njega okupili u toliko velikom broju da su morali čučnuti kako bi došli do izjave.

Biković je također čučnuo s njima, a njegov pažljivi potez izazvao je pravo oduševljenje.

Novinare je zanimalo zašto s njim nije njegova djevojka Ivana Malić, na što je samo kratko odgovorio da se tako posložilo, a dotaknuo se i svojeg izgleda te je otkrio pomaže li mu u karijeri, piše Nova.rs.

"I pomaže i odmaže. Izgled vas može ograničiti na takav način da vas samo određuju za određeni tip uloga. Ja sam se stalno borio za to da mi uloge budu različite i da me ne svrstavaju u neku šablonu melodramskih likova, ljubavnih likova, romantičnih junaka, komičnih junaka, kao što je situacija u Rusiji", kazao je Biković, koji se na događaju družio sa spisateljicom Mirjanim Bobić Mojsilović i pjevačicom Natašom Bekvalac.

Kako dosta snima u Rusiji, priznao je i kako situacija između Rusije i Ukrajine utječe na njegov posao.

"Na moje planove... došlo je do odgađanja jednog filma, ne zbog te situacije, više zbog vremenskih uvjeta. Ne utječe puno na mene konkretno, možda na neke kolege. Moj se odnos prema Rusiji ne mijenja, on nije zasnovan na dnevnopolitičkim zbivanjima, više na kulturološki duhovnom nivou. To je malo izvan ove situacije", istaknuo je glumac.

Biković, koji je domaćoj publici najpoznatiji po ulozi u hit-filmu "Južni vetar", inače tečno govori ruski i ostvario je uloge u nekim ruskim filmovima i serijama, kao što su "Iza granice", "Kuhinja" i "Hotel Elen", a prošle godine dobio je i rusko državljanstvo.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Karleuša jedva pokrila strateške dijelove u haljini koju je teško tako i nazvati zbog nedostatka tkanine

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Bilman je jednom rečenicom uspio Franu momentalno izbaciti iz takta: "Jesi ti to stvarno izgovorio?"