Srpskog miljenika žena ipak nećemo gledati u svjetskoj hit-seriji, svemu je presudio njegov odnos prema Rusiji: "Protiv mene je pokrenuta ciljana kampanja"

Srpski glumac i miljenik žena Miloš Biković ipak neće glumiti u svjetskoj hit-seriji "Bijeli lotus", a takva je odluka donesena nakon što se ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova požalilo na njegovu suradnju s HBO-em i javno ju kritiziralo.

36-godišnji Miloš o svemu se sada oglasio i na svom profilu na Instagramu.

"Odrastao sam u zemlji razorenoj ratom. S 11 godina izdržao sam dane i noći u skloništima dok su moja domovina i moj rodni grad bili bombardirani. I nikada nikome ne bih mogao poželjeti takvo razaranje. Sve je više aktivnih sukoba u cijelom svijetu. Svaki je drugačiji. Svaki je srceparajući. Želim im da svi prestanu i da prevladaju principi ljubavi. Danas je protiv mene pokrenuta ciljana kampanja, naizgled kao vanjski manevar za utjecaj na odluke koje mogu stvoriti uznemirujući presedan koji zasjenjuje bit umjetničke slobode. Rezultat takvog narativa je trijumf apsurda i poraz umjetnosti. Bio sam počašćen što sam izabran za Bijeli lotos, TV seriju koju cijenim i u kojoj glume kolege koje duboko poštujem. Međutim, moje sudjelovanje nije moguće zbog razloga izvan područja umjetnosti i neću se prikloniti nijednom narativu koji nastoji ugroziti moj integritet. Htio bih se zahvaliti svima koji su stali uz mene. Kolegama želim puno uspjeha u stvaranju sljedeće sezone. Bez obzira na sve, duboko vjerujem da umjetnost može liječiti. Vjerujem da može pomoći čovječanstvu da se ujedini. Moja uvjerenja i moja predanost umjetnosti ostat će nepromijenjeni", napisao je Miloš u podužoj objavi.

"Ako ti podupireš Rusiju, ja ne podupirem tebe", "Viteški brvo, nisu sve pare da se uzmu", "Ti si divan i talentiran glumac, producenti su se oštetili, serija će jasno izgubiti bez tebe", "Drži se brate", "Snažan duh, svjesna osobnost i pravi muškarac! Mi te poštujemo i volimo", "Drago mi je da vidim pravdu zadovoljenu! Idi dobiti ulogu u Rosiyalu u nekom Cheburashka ili Samovar filmu. Ako toliko voliš Rusiju, mora da je olakšanje ne biti uključen u zapadnjački projekt", "Puna podrška gospodinu Bikoviću. Konačno da se pojavi Srbin i da se ne stidi sebe i da ima hrabrosti da to iskaže kako dolikuje. Živ bio", "Šteta, šteta", neki su od podijeljnih komentara koje su mu uputili pratitelji.

HBO je ovakvu odluku donio nakon što ih je Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine prozvalo zbog Miloševa angažmana u seriji "Bijeli lotus", navodeći da on podržava genocid nad njihovim narodom.

"HBO, je li u redu da surađujete s osobom koja podržava genocid i krši međunarodno pravo?", napisali su u objavi na svojoj službenim stranicama na platformi X.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp