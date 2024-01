Ukrajinci bijesni zbog angažmana srpskog glumca u hit-seriji, reagiralo je Ministarstvo vanjskih poslova: "On podržava genocid!"

Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine prozvalo je HBO zbog angažmana Miloša Bikovića u seriji "Bijeli lotus".

Vijest da će srpski glumac Miloš Biković glumiti u trećoj sezoni HBO-ovo serije "Bijeli lotus" razbjesnila je Ukrajince.

HBO je na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru, zbog toga prozvalo Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine.

"Miloš Biković, srpski glumac koji podržava Rusiju od početka invazije, sada će glumiti u trećoj sezoni HBO-ove serije 'Bijeli lotus'. HBO, je li vama u redu surađivati s osobom koja podržava genocid i krši međunarodno pravo?", piše uz video koji prikazuje Bikovićev odnos s Rusima.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



