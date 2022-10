Ekipa In magazina bila je na setu nove sezone megapopularne serije ''Južni vetar''. Jedan od najtraženijih, ali i najšarmantinijh srbijanskih glumaca Miloš Biković našoj je Dorotei Filipaj otkrio detalje nove sezone, zašto ne voli pričati o privatnom životu, ali i koja je tajna njegove popularnosti.

Kriminal i mafija, beogradski narko-karteli, opasan život i brzi automobili. Sve je to dio scenarija ''Južnog vetra'' koji je vrlo brzo postao svojevrsni fenomen. Već dugo nijedna serija u prvoj sezoni s naših prostora nije izazvala toliku pozornost i euforiju javnosti, stoga nije neobično što je snimanje druge već pri kraju.



''To je naše podneblje, naša muzika, ta garderoba, te fizionomije ti dijalozi su nekako točni. I to su ljudi prepoznali'', govori Aleksandar Gligorić.



''Dinamika cijele priče će biti brža, kompleksnija, bit će dosta i novih likova koji će graditi neki novi zaplet. Tako da, sve u svemu, mislim da će ovo biti jedva veoma uzbudljiva druga sezona'', kaže Miodrag Radonjić.

Glavnu ulogu u istoimenom filmu i seriji ima megapopularan Miloš Biković. Šarmantni glumac posljednjih godina živi na relaciji Beograd - Moskva. Iako je Rusija trenutačno glavna svjetska vijest zbog drugih stvari, njihova kinematografija i dalje radi punom parom.



''Film koji se zove ''Izazov'' i to je film prvi u povijesti čovječanstva koji je snimam u kozmosu. I ja sam učestvovao u tom filmu, imam glavnu mušku ulogu, zanimljiva je radnja i prolazio sam neke zanimljive pripreme kao što je priprema u centru za kozmonaute gde sam išao u taj avion koji leti na 9 hiljada metara i onda krene slobodni pad i vi dobijete bestežinsko stanje u avionu, tako treniraju kosmonaute i mi smo tako snimali'', priča Miloš.

Od svoje prve uloge u beogradskom Narodnom pozorištu sa 16 godina do danas, ovaj 34-godišnjak nije stao. Kaže, navikao je mnogo raditi.



''Trudim se da sada privatni život i posao izbalansiram. A opet sa druge strane, neke ambicije tu poslovne želim da stavim sa strane da bi se više ostvario u nekom i društvenom i emotivnom i porodničnom, porodničnoj sferi'', govori.

Miloš je u vezi s mladom pravnicom, s kojom je nedavno proveo odmor na Maldivima. O privatnom životu rijetko govori, a i kad jednom napokon počne, umiješaju se više sile.



''Ja te stvari ne krijem, ali nit ne pričam o njima zato što to žuta štampa pretvori... '', komentira.

I, eto, opet privatni život ostaje samo za njega. Možda je i ta tajnovitost razlog velike popularnosti i sve većeg zanimanja javnosti za njega.



''Ako pričamo o popularnosti, ona može da ima svoje dobre i loše strane. Dobra strana je da vam donosi posao, prihode, reklame itd. Dobijete malo parče mesa u mesari hehe'', kaže.

Osim veze kod mesara, donosi mu i, kako je ranije rekao, mogućnost snimanja u kozmosu, ali i ne manje lijepo, posjet našoj obali. Njome su ostali oduševljeni i ostali članovi ekipe.



''Oduševljen sam. Ja inače mnogo volim more, svako more, bilo gdje. Osim tamo gde ima ajkula, barakuda takvih stvari. A ovdje kod vas toga nema pa sam ja oduševljen'', kaže Aleksandar Gligorić.

A mi ne sumnjamo da će i gledatelji biti oduševljeni novom sezonom koju će imati priliku pogledati krajem godine!

