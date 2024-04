Bolna ispovijest bivše košarkašice koju smo gledali i u Survivoru, u suzama je progovorila o nasilnom bivšem: "Uperio mi je pištolj"

Milica Dabović progovorila je o bivšem koji ju je zlostavljao psihički i fizički, a otkrila je i kako joj je Aleksandra Prijović pomogla kad joj je to bilo najpotrebnije.

Bivša košarkašica ŽKK-a Zagreb Milica Dabović progovorila je o problemima koji su je snašli u privatnom životu, među ostalima i o burnoj ljubavnoj vezi u kojoj je proživjela fizičko i psihičko nasilje.

"Na kraju patiš, patiš, koliko god možeš izdržati. Jednom ti dođe policija na vrata, onako isprebijan i kažeš 'nije to ništa' jer ti je prijetio da će te ubiti ako budeš bučila. I onda policija prolazi kroz stan i kaže 'dobro, ovdje nije bilo nasilja'. I onda dođeš do tog trenutka kad ostaneš bez dinara, kad ti uperi pištolj, kad ti prijeti da će te ubiti, da će ti uzeti sve pare, odeš u banku, on te čeka, daš mu", ispričala je u suzama u emisiji "Majstorija" na Sportalu.

Nakon prekida te veze kao samohrana majka našla se u teškoj financijskoj situaciji i prodavala je svoju garderobu kako bi zaradila nešto novaca za sebe i sina. Zanimljivo je da je veliki dio njene garderobe otkupila pjevačica Aleksandra Prijović, koju je Milica nazvala "svojom dobrom vilom".

"Ne sramim se reći da je Aleksandra Prijović bila osoba broj jedan koja mi je pomogla, koja me je zagrlila, poljubila i rekla 'za tvoje dijete i tebe'", ispričala je košarkašica.

Milica se po završetku košarkaške karijere prebacila se na društvene mreže i sad odlično zarađuje od sadržaja koji objavljuje na popularnoj stranici za odrasle.

Srpski mediji pisali su kako na popularnoj platformi od prodaje svojih obnaženih fotografija i videozapisa mjesečno zarađuje oko 136 tisuća eura jer je pretplata na njezin profil 15 eura po osobi, a prati je oko 10 tisuća ljudi.

Milicu smo 2022. godine imali priliku gledati i u showu Nove TV "Survivor", u kojem je dogurala do samog finala, no pobjedu je tada u crvenom timu ipak odnio Stefan Nevistić.

