Evo kako je bivša srpska košarkašica izgledala prije estetskih operacija, nedavno se priključila platformi za odrasle i sve šokirala!

Milica Dabović bila je poznata srpska košarkašica, a evo kako je izgledala prije nego se podvrgnula estetskim korekcijama.

Milica Dabović bila je poznata srpska košarkašica, a pažnju javnosti privukla je 2022. godine nakon što je obznanila da je otvorila svoju Only Fans profil.

Dok je bila u mlađim danima, Milica je bila vrlo povučena djevojka, bez ijedne korekcije na svom licu, a promijenila je i boju kose, piše Blic.

Na Instagramu je jednom osvanula i njezina fotografija iz prošlosti, a mnogi je nisu prepoznali.

Dabović je imala smeđu kosu, tanke usne te drugačije počupane obrve što je itekako promijenilo njeno lice.

A isplati li joj se profil na platformi za odrasle koji je otvorila, i sama je nedavno otkrila.

"Potpuno je smiješno kad kažete novi biznis, to je jedna igrica koja se može igrati iz dana u dan, a i ne mora. Tako sam ja nazvala to. OnlyFans je nešto što mi je donijelo novac na brzinu i nešto što će ostvariti moje snove koje sam imala i koje imam. Planiram ove godine kupiti kuću. Nije to tako sjajno i bajno kako svi misle, niti sam se ja otkrila kako su svi očekivali… Vidjećt emo dokle će to trajati'', rekla je Milica nedavno za "Blic".

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Majin Bloom opet je rastopio srca ekipe na Instagramu, ovaj prizor je stvarno neodoljiv!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić novom fotografijom obožavateljima uljepšala dan, jedan detalj na njoj svidio im se još više od frizure!