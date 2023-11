Prije pet godina ponijela je titulu najljepše Hrvatice, a sad je objavila prvu fotografiju nakon drugog poroda!

Mia Žaja prije tri mjeseca rodila je i drugo dijete, a sada je na društvenim mrežama pokazala kako se snalazi sa svojim mališanima.

Bivša Miss Universe Hrvatske Mia Žaja objavila je veselu fotografiju iz kuhinje na kojoj u naručju drži malenog sina Maka, a u sjedalici se smješka kćerkica Elina.

"Kako s dvoje djece u isto vrijeme? Lijepo", dodala je na fotografiju.

Mia je pozirala u ležernom kućnom izdanju, raspuštene kose i bez šminke, a njezina prirodna ljepota dolazila je u potpunosti do izražaja.

Naime, ovo je njezina prva fotografija nakon poroda koji je bio prije tri mjeseca.

Objavila je i simpatičan video sa suprugom Filipom Žajom i kćeri Elinom s pogledom na more i prekrasan zalazak sunca, a u pozadini je svirala pjesma Sergeja Ćetkovića "Ljubav".

Da je rodila drugo dijete obznanila je na svom Instagram profilu, fotografijom na kojoj drži novorođenu bebu, a u opisu je tada otkrila i ime:

"Mark 07.08.2023".

Inače, Mia s Filipom već ima kćer Elinu koju je rodila prošle godine u rujnu, a tu lijepu vijest rado je sa svima podijelila putem društvenih mreža.

Par je u braku od rujna 2021. godine, a svoje sudbonosno da izrekli su na zagrebačkim golf-terenima.

Da je Filip njezin čovjek iz snova, znala je čim ga je ugledala.

''Ja sam to znala odmah. To je prvi čovjek na ovom svijetu kojeg sam upoznala i znala sam od tog trenutka da želim s njim zapravo sve. Ne mogu reći da mi je trebalo neko određeno vrijeme, onaj tren kad smo se upoznali, to je bilo to'', rekla je za IN magazin tada.

A koja je tajna uspješnog braka s obzirom na to da sa suprugom Filipom, uz ljubavne, dijeli i poslovne obveze?

''Ja mu pomažem u njegovu biznisu, on meni u mojem, ostvarujemo se, ali volimo imati odvojeno vrijeme i bez jedno drugoga, i mislim da je to ključ uspjeha'', izjavila je Mia.

